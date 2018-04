Kloster Lehnin/ Gastronomie - Ellen Dittrich managt seit 17 Jahren das Museumscafé

Nähen kann einsam machen, für Ellen Dittrich war das Rattern der Nähmaschine irgendwann nicht mehr das Glückbringende. „Das war mir zu stupide, es war nicht der Beruf, der mir Spaß machte. Ich wollte mit Menschen zu tun haben.“ So wechselte die gelernte Schneiderin, die in Krahne aufgewachsen ist und heute in Reckahn lebt, den Job, ließ sich zur Restaurantfachfrau ausbilden. Und just, als sie mit der Ausbildung fertig war, hörte sie von ihrem Traumjob. Und das fast in direkter Nachbarschaft. Für die Caféteria im neu eröffneten Rochow-Museum suchte der Verein Historisches Reckahn einen Mitarbeiter. Das war vor 17 Jahren.

Der 11. August 2001 war ihr erster Arbeitstag. Seitdem schmeißt Ellen Dittrich das Museumscafé. Obwohl sie anfangs auf Honorarbasis und nun als Minijobberin beim Museumsträger beschäftigt ist, „habe ich es nie bereut. Genau das hatte ich gesucht“. Weil ihr Sohn damals noch Schulkind war, sei ihr eine Teilzeitbeschäftigung gerade recht gewesen. sagt die heute 51-Jährige. Glücklich ist sie mit ihrem Job geblieben, obwohl ihr Filius längst erwachsen und aus dem Haus ist.

Das Schloss in Reckahn ist von einem Park im frühromantischen Stil umgeben. Quelle: Jacqueline Steiner

Museumsleiterin Silke Siebrecht-Grabig singt das Hohelied auf Ellen Dittrich. „Professionelle Betreuung der Gäste, Freundlichkeit und leckere Kuchen“, schwärmt sie von der Restaurantfachfrau. „Und dass sie uns so lange die Stange gehalten hat, trotz der nicht gerade üppigen Bezahlung, ist ganz wichtig für die Konstanz unseres Hauses.“

Das hat auch mit dem Ort selbst zu tun, dem Rochow-Schloss. Sechs Jahre lang, von 1976 bis 1982 , ist Ellen Dittrich dort zur Schule gegangen. Damals war die Polytechnische Oberschule im Schloss beheimatet.

„Die Klassenräume habe ich noch in Erinnerung“, sagt Ellen Dittrich. Ein Graus sei das Plumpsklo auf dem Hof gewesen. „Es ist sehr schön, was aus dem Schloss geworden ist, ein tolles Haus.“ Das sie dort als Wirtin eines Museumscafés einmal ihre berufliche Erfüllung finden würde, ahnte sie als junges Mädchen nicht.

Schon Frank-Walter Steinmeier bedient

Ob einzelne Besucher oder Gruppen von 70 Leuten, ob am Nikolausfest oder bei Konzerten, Ellen Dittrich backt, serviert, kocht Kaffee, umsorgt die Gäste. Ihr zur Seite stehen zwei Kolleginnen. Allein muss sie das Pensum nicht stemmen.

In die Cafeteria passen 30 Personen, im Saal eine Treppe höher haben 50 bis 60 Gäste Platz. Rund 35 Hochzeiten im Jahr begleitet sie mit ihrem Kuchenangebot. Ministerpräsident Dietmar Woidke gehörte ebenso zu ihren Gästen wie der heutige Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Blechkuchen, Käsekuchen sind die Renner. „Selbst gebacken ist er immer“, dabei helfen ihr auch Frauen aus dem Dorf, die gegen Erstattung der Zutaten Kuchen vorbeibringen.

Seit 20 Jahren lebt Ellen Dittrich in Reckahn. Ihr Mann ist in Bad Belzig beschäftigt. Wenn andere frei haben, fängt für Ellen Dittrich wie für so viele Menschen, die in der Gastronomie beschäftig sind, der Trubel erst an. Samstags, sonntags und an Feiertagen steht sie in dem historischen kleinen Saal, der heute Museumscafé ist. Überstunden vom Sommer bummelt sie in den Wintermonaten während der Schließzeit des Museums ab.

Von Marion von Imhoff