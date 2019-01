In Feldheim beginnt die Fastnacht am Freitag und Sonnabend jeweils um 19.30 Uhr.

Außerdem sind die Kinder des Dorfes am Sonnabend ab 14.30 Uhr zum Fasching eingeladen.

Die Fastnacht in Klein Marzehns findet am Sonnabend ab 15 Uhr in der Gaststätte „ Fläming Eck“ statt. Eröffnet wird sie mit einem Kindertanz, bevor ab 20 Uhr die Band „Inflagranti“ spielt.

Am Sonntag lädt Niemegks Pfarrer Daniel Geißler dann zum „Gottesdienst in Hauslatschen“, der in Klein Marzehns traditionell das Frühschoppen nach der Fastnacht eröffnet. Beginn ist um 10.30 Uhr im „ Fläming Eck“. Die Narrenpredigt präsentiert sich wieder in gereimter Form – und der Eintritt ist nur mit Hauslatschen gestattet, heißt es in der Ankündigung.

Auch in Haseloff wird am Wochenende gefeiert. Los geht es am Freitag um 20 Uhr im „Gasthaus zum Wachtelberg“ mit „Rainers Rock Band“. Am Sonnabend dürfen sich die Kinder des Dorfes ab 15 Uhr auf einen Tanz mit DJ Nico freuen.

Die Nicheler beginnen ihr traditionelles Spektakel am Sonnabend ab 14.30 Uhr mit einem Kindertanz mit DJ Dobby. Um 20 Uhr folgt der Fastnachtstanz mit „DJ Dobbys Live Band“.

Am Sonntag geht es dann ab 9 Uhr zum Zimpern mit der Kapelle durchs Dorf und ab 14 Uhr sind noch mal alle zum Frühschoppen eingeladen. Alle Veranstaltungen finden im Dorfgemeinschaftshaus statt.

Die Dahnsdorfer feiern ebenfalls am Sonnabend ihre Fastnacht. Los geht es um 9 Uhr am Gasthaus „Drei Linden“ – dann geht es mit Blasmusik zum Zimpern durchs Dorf. Ab 20 Uhr folgt die Jugendfastnacht mit DJ, auch im Gasthof.