Krahne

Im Job läuft es gut, das Haus ist gebaut, die Kinder sind da, im eigenen Garten wurde der ein oder andere Baum gepflanzt. Die Generation der Mitdreißiger hat in Krahne Wurzeln geschlagen und vom privaten Idyll geht der Blick jetzt ein bisschen weiter nach außen auf das ganze Dorf.

„Wir wollen uns engagieren und haben deshalb mit der Interessengemeinschaft Feuerwehrfreunde Krahne einen Verein gegründet, mit dem wir zwei große Ziele verfolgen wollen“, sagt Sandra Feuerherdt, die erste Vereinsvorsitzende. Im Vordergrund steht die Unterstützung der Kinder- und Jugendfeuerwehr sowie der aktiven Feuerwehrtruppe.

Die Projekte und Veranstaltungen, die von den inzwischen 17 Mitgliedern der Feuerwehrfreunde über das Jahr geplant sind, sollen aber auch auf das gesamte Dorfleben ausstrahlen. „Wir wollen dabei mithelfen, wieder mehr Gemeinschaft in das Zusammenleben der Dorfbewohner zu bringen“, sagt Feuerherdt.

Das planen die Feuerwehrfreunde für 2019 Am 23. März wollen die Vereinsmitglieder zusammen mit der Jugendfeuerwehr einen großen Frühjahrsputz rund um das Gerätehaus für Ordnung sorgen. Für den 13. April steht ein Frühlingsfest mit Osterbasteln auf dem Programm. Auch zum Sommerfest am 31. August ist das ganze Dorf eingeladen, zusammen am Gerätehaus zu feiern. Am 28. September steht der große Herbstputz auf dem Plan. Am 26. Oktober soll wieder das Kürbisfest die Leute nach Krahne locken. Beim Adventsbasteln am 29. November ist die Kreativität der Kinder gefragt und zur Weihnachtsfeier der Jugendfeuerwehr ist ein Ausflug ins feuerwehrtechnische Zentrum Beelitz geplant.

Die Idee zum neuen Verein ist ein Stück weit auch auf dem Krahner Spielplatz geboren. „Im Dorf gibt es sehr viele Kinder und über den Nachwuchs kommen natürlich auch die Eltern miteinander in Kontakt“, sagt Bettina von der Waydbrink, die Kassenwartin des Vereins. Während die Kinder sich im Sandkasten und auf den Spielgeräten tummelten, hatten die Mütter und Väter Zeit zum Austausch.

„Kleine Möglichkeiten zur Dorfverschönerung sind uns schon dort ins Auge gefallen“, sagt Vereinsmitglied Linda Hübener. Direkt am Spielplatz fehlen zum Beispiel ausreichend Sitzgelegenheiten und ein bisschen mehr gärtnerische Gestaltung würde dem Marborner Platz, dem Zentrum des Dorfes, auch gut zu Gesicht stehen.

Mit der Nachwuchstruppe der Krahner Jugendwehr überbrachten die Feuerwehrfreunde Geschenke im Brandenburger Tierheim. Quelle: Privat

Deshalb hat die IG Feuerwehrfreunde als ersten Programmpunkt für das neue Jahr für Ende März einen Frühjahrsputz rund um das Feuerwehrgerätehaus geplant und will dabei gleichzeitig mit einer Pflanzaktion den Marborner Platz verschönern.

In den vergangenen Jahren sei das Gemeinschaftsleben im Dorf ein bisschen eingeschlafen, sind sich die Vereinsmitglieder einig, die sich im Juni zu ihrer konstituierenden Sitzung trafen und seit Oktober offiziell im Vereinsregister stehen. Die Krahner Jugendfeuerwehr war in der Vergangenheit mal eine große Nummer bei Feuerwehrwettkämpfen, sahnte regelmäßig Pokale in der Region ab. Dann wurde diese Generation langsam erwachsen und ein Dornröschenschlaf setzte ein.

Die Feuerwehrfreunde aus Krahne engagieren sich auch im sozialen Bereich und überbrachten Spenden an „Kleiderursel“ Nancy Petsch. Quelle: Privat

„2017 hatten wir gerade mal fünf Mitglieder in der Nachwuchstruppe, aktuell sind es wieder 23 Kinder“, sagt der Krahner Ortswehrführer Denny Hübener. Die Kinder- und Jugendfeuerwehr als Treffpunkt für die Jungen und Mädchen im Dorf sei besonders wichtig. „Es braucht so ein Zentrum, denn die Krahner Kinder besuchen verschiedene Kitas und Grundschulen und laufen in ihrem kleinen Heimatdorf aneinander vorbei, weil sie sich einfach nicht kennen und so soll es ja nicht sein“, erzählt Linda Hübener.

Die IG Feuerwehrfreunde unterstützt jetzt die gut angelaufende Nachwuchsarbeit bei der Brandschutzerziehung, will aber auch die soziale Ader der kleinen Krahner entwickeln. „Wir haben uns in der Weihnachtszeit zum gemeinsamen Basteln im Gerätehaus getroffen und gleichzeitig die Kinder aufgerufen, Geschenke für Gleichaltrige mitzubringen, denen es nicht so gut geht“, sagt Sandra Feuerherdt. Diese wurden zur Brandenburger Kleiderursel gebracht und das Tierheim in der Caasmanstraße wurde ebenfalls mit Spenden bedacht.

Das erste große Fest ging ebenfalls schon erfolgreich über die Bühne. Die Feuerwehrfreunde stellten ein Hernstfest auf die Beine und waren selbst vom großen Erfolg überrascht. Ein guter Grund den eingeschlagenen Weg weiter zu gehen.

Von Christine Lummert