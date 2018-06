Jeserig

Wenn Feuerwehrleute heiraten, müssen sie sich auf einiges von ihren Kameraden gefasst machen. Das war auch nicht anders, als Carolin Köpper und Sarah Jacobi am Sonnabend im Standesamt in Jeserig die Ringe tauschten.

Als im Trauzimmer der neu geschlossene Ehebund beklatscht wurde, standen die Feuerwehrleute aus Jeserig schon im Hof des Verwaltungsgebäudes parat. Zur Feier des Tages war für das frisch vermählte Paar extra ein roter Teppich ausgerollt worden. Standesgemäß wurde der aus knallroten Feuerwehrschläuchen zusammengelegt.

Um beim Thema zu bleiben, hatte die Truppe zusätzlich aus weißen C-Schläuchen ein Spalier aufgebaut, das mit Efeu geschmückt war, dem grünen Symbol für Liebe und Treue.

Fertig machen zum Baumstamm zersägen. Ortswehrleiter Carsten Groth (links) hat Spaß. Quelle: Christine Lummert

Der Jeseriger Ortswehrführer Carsten Groth hatte ein gutes Dutzend Kameraden zusammengetrommelt, um die Trauung mit ein paar traditionellen Hochzeitsbräuchen zu bereichern.

„Es ist die erste Feuerwehrhochzeit in diesem Jahr“, sagt Groth und findet, dass ruhig noch weitere folgen könnten. Einige Kameraden der Jeseriger Wehr sind ebenfalls glücklich in langen Beziehungen verbandelt, aber das Aufgebot ist da noch nicht bestellt.

Zwischen Carolin und Sarah es schon im Jahr 2005 gefunkt. „Den offiziellen Heiratseintrag habe ich dann gemacht“, erzählt die 29-jährige Sarah.

Dass die Feuerwehr am Standesamt dabei war, hat das Paar der engagierten Feuerwehrfrau Carolin zu verdanken. „Ich bin schon seit etwa 20 Jahren in der Feuerwehr dabei“, sagt die 30-Jährige.

Sarah engagiert sich inzwischen im Jeseriger Feuerwehrverein

Zuerst in ihrem Heimatort in Bochow und als sie zusammen mit Freundin Sarah 2012 nach Jeserig zog, kam der Wechsel in die dortige Wehr. Sarah engagiert sich inzwischen im Jeseriger Feuerwehrverein. „Seit zwei Jahren ist Carolin auch unsere Jugendwartin und sehr engagiert in der Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen“, berichtet Groth.

„Gewusst haben wir es nicht genau, aber schon geahnt, dass die Kameraden etwas für uns geplant haben“, erzählt Carolin, die als Gärtnerin arbeitet. Mit dem eleganten Schreiten über den ausgerollten roten Teppich war es nämlich noch nicht getan.

Auf Jugendwartin Carolin und ihre Frau wartet der Baumstamm

Dort wartete am Ende der Baumstamm, der mit viel Mühe und einer Handsäge vom glücklichen Paar zerteilt werden musste. Damit war symbolisch das erste Hindernis im Eheleben aus dem Weg geräumt.

Und weil die Feuerwehr nun mal zum Löschen da ist, mussten Carolin und Sarah zusammen zum Wasserschlauch greifen und einem kleinen Brand ein Ende setzen. Erst dann gab es Gratulationen, Umarmungen und Geschenke von den Kameraden.

Mit Blaulicht und Sirene wurde die ganze Hochzeitsgesellschaft dann noch ein Stück weit eskortiert. „Gefeiert wird erst einmal im engeren Familien- und Freundeskreis“, sagt das frisch vermählte Ehepaar. Die Feuerwehrkameraden bekommen dann später die Gelegenheit, ihren Durst zu löschen.

Das frisch vermählte Hochzeitspaar Sarah Jacobi (im Brautkleid) und Carolin Köpper mit seiner Feuerwehr. Quelle: Christine Lummert

