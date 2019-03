Töplitz

Ein Notruf erreichte die Wasserschutzpolizei am Samstagnachmittag: Auf der Havel in der Nähe von Töplitz war laut einem Zeugen ein Segler mit seinem Boot bei einem Manöver gekentert.

Dem 43-Jährigen kam glücklicherweise ein Fischer rasch zu Hilfe. Er hatte ebenfalls das Kentern beobachtet. Der Segler wurde aus dem kalten Wasser gezogen und konnte sein Boot mit der Hilfe des Fischers wieder aufrichten. Der 43-Jährige blieb unverletzt. Nach dem Kleiderwechsel am Ufer konnte er seine Fahrt fortsetzen. Die Wasserschutzpolizisten kamen kurz nach dem Notruf in Töplitz an und informierten sich über den Gesundheitszustand des Seglers.

Von MAZonline