Klein Glien

Der Kreativität freien Lauf lassen und beim Malen den eigenen Gedanken hinterherhängen: Die sechste Auflage des Aquarellsonntags – eingebettet in das Fläming-Farben-Fest des Kunstsommers „Hoher Fäming“ – findet in diesem Jahr auf dem Gutshof in Klein Glien statt.

„Im Juni führt der Kunstwanderweg durch die satte Farbenpracht der Landschaft. Klein Glien, zwischen Hagelberg und Groß Glien gelegen, hat seine ganz eigene Atmosphäre“, heißt es in der Ankündigung der Veranstalter, der Projektgruppe Internationaler Kunstwanderweg.

Eingeladen ist jeder

Der Aquarellsonntag hat zwanglosen Werkstattcharakter und soll Menschen zusammenbringen, die Freude am Malen haben. Eingeladen ist ein jeder: Anfänger und Profis, Erwachsene und Kinder. Die Aktion hat in der Vergangenheit bereits in der Wiesenburger Kunsthalle sowie im Güterschuppen im Bahnhof am Park Wiesenburg stattgefunden.

Der Ablauf ist unkompliziert: Am Sonntag lässt sich jeder Teilnehmer morgens um 10 Uhr einen Malhintergrund geben. Zeichenpapier wird vom Veranstalter gestellt, alle sonstigen Malutensilien müssen mitgebracht oder können vor Ort erworben werden.

Freiluftkino am Sonnabend Auskunft und Anmeldung zum Aquarellsonntag im Naturparkzentrum unter 033848/6 00 04. Für Sonnabend lädt das Team vom Gutshof Klein Glien bereits zum Freiluftkino ein. Los geht es um 19 Uhr mit hausgemachter Pizza aus dem Steinofen, der Film beginnt um 21 Uhr. Gezeigt wird „Save the Blue Heart of Europe“. Der Film dokumentiert den Kampf für den größten staudammfreien Fluss in Europa – die Vjosa in Albanien – und die Bemühungen zum Schutz des gefährdeten Balkanluchses in Mazedonien. Im Anschluss sind alle Gäste eingeladen, noch gemütlich am Lagerfeuer zusammenzusitzen.

Dann ist Kreativität gefragt: Bis 15 Uhr haben die Künstler Zeit, ein Motiv ihrer Wahl zu gestalten. Anschließend werden alle Werke in der Remise ausgestellt. Die Ausstellungsbesucher stimmen schließlich über die drei schönsten Werke ab – etwa bis 15.30 Uhr, dann folgt die Preisverleihung.

Außerdem wird allen Besuchern ein vielfältiges Kreativangebot auf dem Gutshof geboten. Das Café Coconat bietet zur Stärkung Kaffee, Kuchen, Erfrischendes und Herzhaftes an.

Von Josephine Mühln