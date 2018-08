Lehnin

Am Jahrestag des Unglücks auf der Autobahn 2, bei dem am 5. September 2017 zwei Lehniner Feuerwehrmänner ums Leben kamen, hält die Gemeinde Kloster Lehnin inne im Gedenken an die Verstorbenen. Die beiden Männer wurden getötet, als ein Lastwagen in die Unfallstelle fuhr, an der die ehrenamtlichen Feuerwehrleute gerade im Einsatz waren.

Pfarrerin Almuth Wisch wird am Mittwoch, 5. September, um 18 Uhr zu einer Trauerandacht in der Lehniner Klosterkirche einladen. An ihr werden neben Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Lehnin auch weitere Feuerwehrleute aus der Gemeinde und dem Umland teilnehmen. Das teilte am Mittwoch Kloster Lehnins Vize-Bürgermeister Berthold Satzky mit.

Ein Trauerzug zum Feuerwehrgerätehaus

Im Anschluss an der öffentlichen Andacht werden die Feuerwehrleute zu Fuß zum Feuerwehrgerätehaus gehen. Dort werden gegen 19.15 Uhr die beiden Stelen enthüllt, die als Denkmal an die beiden getöteten ehrenamtlichen Brandschützer erinnern. Angekündigt hat sich auch Innenminister Karl-Heinz Schröter.

Um das Denkmal errichten zu können, hat die Feuerwehr zu Spenden aufgerufen. Dabei kamen nach Angaben von Berthold Satzky 5000 Euro zusammen. Die noch nötigen weiteren 800 Euro gab der Lehniner Ortsbeirat aus seinen verfügbaren Mitteln dazu. Die Stelen sind bereits am Feuerwehrgerätehaus aufgestellt. Wie die Gemeindeverwaltung mitteilt, werden sie ergänzt um zwei Gedenktafeln, auf denen die Namen der Todesopfer eingraviert sind.

Die Kirche als Zufluchtsstätte

Pfarrerin Almuth Wisch bezeichnet die Gedenkandacht als „einen Dienst der Kirche an der Gesellschaft“. Sie möchte „Raum geben, in dem seit Jahrhunderten Menschen Zuflucht gesucht haben in den Höhen und Tiefen des Lebens. Es gehe darum, „eine Sprache zu finden in der Tradition, im Glauben, in der Klage, wenn wir eigentlich verstummen angesichts des Schrecklichen, was passiert ist“.

Der Jahrestag des Gedenkens „ist für Lehnin und die Feuerwehrleute und die Betroffenen sehr wichtig. Es herrscht große Trauer“, sagte Berthold Satzky.

Von Marion von Imhoff