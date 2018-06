Lehnin

Die Finanzierung des Denkmals für die beiden am 5. September vorigen Jahres auf der Autobahn 2 tödlich verunglückten Feuerwehrmänner aus Lehnin scheint gesichert. Das teilte der Vize-Bürgermeister der Gemeinde Kloster Lehnin, Berthold Satzky, mit. Bisher seien Spenden für die beiden Stelen über knapp 4000 Euro eingegangen. „Weitere Zuwendungen sind uns angekündigt, so dass wir heute davon ausgehen, dass die Finanzierung gesichert ist“, so Satzky. Die beiden Stelen sollen am Lehniner Feuerwehrgerätehaus aufgestellt werden.

Zum Jahrestag der Tragödie wird es nach Angaben der Gemeindeverwaltung eine Gedenkandacht in der Lehniner Klosterkirche geben. Pfarrerin Almuth Wisch wird den öffentlichen Gottesdienst am 5. September um 18 Uhr halten. Von dort wird es anschließend eine Prozession bis zur Feuerwache geben zum Ort des Denkmals.

Ermittlungen gegen Unglücksfahrer wegen fahrlässiger Tötung

Derweil die Menschen in Kloster Lehnin, insbesondere die ehrenamtlichen Feuerwehrleute, noch um die Bewältigung der Tragödie ringen, ermittelt die Polizei weiter gegen den 55 Jahre alten Unglücksfahrer. Nach Angaben der Sprecherin der Potsdamer Staatsanwaltschaft Sarah Kress-Beuting dauern die Untersuchungen zum Vorwurf der fahrlässigen Tötung noch an.

Ein Lastwagen hatte am frühen Morgen des 5. September den Einsatzwagen der Feuerwehr gerammt, der umstürzte und die beiden 23 und 38 Jahre alten Feuerwehrmänner unter sich begrub.

Von Marion von Imhoff