Golzow

Die Gemeinde hat die Sommerpause genutzt, um den Flachbau auf dem Schulgelände zu entkernen. Das ehemalige Hortgebäude wird bekanntlich für mehrere hunderttausend Euro zur Begegnungsstätte für Golzow umgebaut. Als nächste größere Aktion steht die Anhebung des Daches an, um einen Träger einziehen zu können. Dieser soll die Last für den Einbau einer Schiebetür aufnehmen, mit der sich zwei Räume teilen und verbinden lassen. Ziel von Bürgermeister Ralf Werner ist es, das Bürgerhaus samt Innenausstattung bis zur Kommunalwahl am 26. Mai 2019 in Betrieb nehmen zu können.

Neuigkeiten gibt es von einem anderen großen Vorhaben in Golzow – der geplante Straßenausbau nach Grüneiche. Dieser wird nämlich teurer. „Die Baukosten überrennen uns“, räumte Bürgermeister Werner auf der Gemeindevertretersitzung in dieser Woche ein. Konkret geht es um Mehrkosten von 135 000 Euro. Die Gesamtbaukosten liegen damit bei 657 000 Euro. Die Abgeordneten sprachen sich dafür aus, das Projekt trotz der steigenden Baupreise weiter zu verfolgen. Die Mehrkosten muss Golzow nicht allein aufbringen. Prozentuell erhöhen sich die beantragten Fördermittel, die 75 Prozent des Vorhabens ausmachen. Allerdings erhöhen sich auch die Anliegerbeiträge.

Von Frank Bürstenbinder