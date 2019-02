Grebs

Dreistellig ist die Zahl auf den Geburtstagstorten von Else Abram schon eine Weile. Am 16. Februar prangte jetzt eine 104 in der Mitte der cremigen Köstlichkeit und die Jubilarin genehmigte sich zur Feier ihres großen Tages zusammen mit ihren Gästen ein Stück des Leckerbissens.

„Der Appetit stimmt noch“, sagt ihr Sohn Edmund Abram, in dessen Haus die alte Dame seit mittlerweile 10 Jahren lebt. „Im letzten Jahr haben wir den Geburtstag meiner Mutter sogar noch in einer Gaststätte in Rietz gefeiert, komplett mit Kaffee trinken und Abendessen“, erzählt Edmund Abram.

Für den 104. Geburtstag wurde jetzt aber umdisponiert. Die Familie hat sich für eine Feier in den eigenen vier Wänden entschieden, denn so kann sich Else Abram auch mal für ein paar Minuten aus dem großen Trubel zurückziehen, der den ganzen Tag über herrscht.

Schon am Vormittag versammelten sich die engste Familie um das Geburtstagskind. Neben Edmund Abram standen auch die anderen beiden Kinder zum gratulieren parat. Der Weg aus den Grebser Nachbardörfern ist kurz. Tochter Irene ist in Michelsdorf zu Hause, der Sohn Eduard lebt in Prützke.

Gemeinsam begrüßten die Familienmitglieder dann den Grebser Ortsvorsteher Willi Insel und Kloster Lehnins Bürgermeister Uwe Brückner, die der ältesten Bürgerin der Gemeinde Präsente und Glückwünsche überbrachten. Von Pfarrer Anselm Babin gab es „Gottes Segen und viel Kraft“ für die weiteren Jahre. Vor allem an den überreichten Blumen hat die Jubilarin große Freude und nimmt alle Gratulationen mit einem Lächeln entgegen.

Den ganzen Tag über klingelten die Nachbarn aus dem Dorf mit ihren guten Wünschen für das Geburtstagskind. Die große Familie nahm zur Feier gleich an zwei festlich geschmückten Tafeln Platz. „Um alle unterzubringen, werden wir sogar am Sonntag noch ein bisschen weiterfeiern“, erzählt Sohn Edmund.

Grebs ist im Laufe der Jahrzehnte für Else Abram zur Heimat geworden. Geboren wurde die Jubilarin am 16. Februar 1915 aber viel weiter im Osten. In Posen, das heute zu Polen gehört, wuchs Else Abram in einer großen Familie mit zwölf Geschwistern auf.

Als ihr langes Leben begann, gab es noch den Kaiser in Berlin, der erste Weltkrieg war ein halbes Jahr zuvor ausgebrochen. Die politischen und gesellschaftlichen Wendungen des letzten Jahrhunderts, die heute in Geschichtsbüchern nachzulesen sind, haben das Leben von Else Abram entscheidend beeinflusst.

Gearbeitet hat sie von klein auf immer in der Landwirtschaft. 1932 heiratete sie ihren Mann Emil, die drei Kinder wurden geboren. Nach dem zweiten Weltkrieg musste die Familie ihre erste Heimat in Posen verlassen. Gerade einmal 24 Stunden hatten sie Zeit, um im Jahr 1947 die wichtigsten Sachen zusammenzupacken.

Der Weg führte sie schließlich nach Grebs und der Neuanfang gelang. Ihr Mann war als Gleisarbeiter tätig, Else Abram blieb in der Landwirtschaft, kümmerte sich um Haus, Hof und die Kinder. Die harte Arbeit und das eiserne Sparen lohnten sich.

1952 konnten sie im Dorf ein Haus kaufen, in dem Else Abram und ihr Mann bis zu seinem Tod im Jahr 1989 zusammen lebten. „Bis vor zehn Jahren hat sie dort noch allein ihren Haushalt geführt“, erzählen ihre Kinder.

Um den Garten vor dem Haus, in dem immer bunte Blumen prangten, hat sich die alte Dame bis weit über ihren 90. Geburtstag hinaus immer noch persönlich gekümmert.

Heute lässt Else Abram alles ein bisschen ruhiger angehen. „Aber wenn schönes Wetter ist, geht sie immer noch für einen kleinen Spaziergang nach draußen“, sagt ihr Sohn Edmund.

Wenn der Frühling sich jetzt in voller Pracht anmeldet, können die Grebser also ruhig eine Blumenzwiebel mehr in die Erde ihrer Vorgärten drücken. So hat Else Abram bei ihren kurzen Ausflügen noch mehr Freude.

Von Christine Lummert