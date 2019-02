Grebs

Wer Spaß an Bewegung und Körperbeherrschung hatte, der trainierte bei Roselies und Eberhard Schulze. Das Grebser Ehepaar gab Generationen von Kindern Übungsstunden am Gerät und am Boden, erlebte Höhen und Tiefen, fieberte mit seinen Schützlingen bei Meisterschaften und Spartakiaden, verbesserte Schritt um Schritt die Trainingsbedingungen. Damit ist jetzt Schluss. Nach über 50 Jahren rollen die beiden Urgesteine der Grebser Turnerschaft die Matte ein.

Mit langer Tradition Dem Grebser Turn- und Sportverein gehören rund 200 Mitglieder in mehreren Abteilungen an. Seit seiner Gründung 1962 war Eberhard Schulze Vorsitzender. Als Fraktionsgeschäftsführer der „Freien Bürger und Bauern“ im Kreistag ist der Grebser bis heute politisch aktiv. Das Turnen hatte schon vor der Gründung der BSG Traktor Grebs/ Prützke eine lange Tradition in Grebs. Und zwar als Jugendabteilung der BSG Traktor Damsdorf. Geturnt wurde schon lange vor dem Krieg, als Turnerriegen großen Zulauf hatten. Roselies Schulze stammt aus Prützke. Die gelernte Pelznäherin und spätere Horterzieherin war als Übungsleiterin vor allem bei den Kindern sehr beliebt. In der Blütezeit des Turnens wurden in einer Gruppe um die 20 Mädchen und Jungen trainiert.

„Wir gehen mit lachenden und weinenden Augen“, sind sich die Turn-Veteranen einig. Kein Wunder, sie haben den Grebser Turn- und Sportverein (GTSV) 1962 mitgegründet, damals noch unter der Flagge der BSG Traktor. Roselies und Eberhard Schulze leisteten Aufbauarbeit, führten ihre Turner zu sportlichen Erfolgen und meisterten die organisatorischen Veränderungen, die die politische Wende mit sich brachten. Aus der Betriebssportgemeinschaft wurde ein Verein.

Ortsbeirat Harry Grunert (l.) und Kloster Lehnins Bürgermeister Uwe Brückner (r.) danken Roselies und Eberhard Schulze für ihre langjährige Vereinsarbeit. Quelle: Frank Bürstenbinder

Doch in diesem Jahr werden beide 75. „Es ist an der Zeit kürzer zu treten. Wir haben Haus, Hof und Enkel. Langeweile kennen wir nicht. Aber natürlich bleiben wir dem Verein auch in Zukunft treu“, sagte Eberhard Schulze der MAZ. Er hat sich besondere Verdienste um den organisierten Sport in Grebs erworben. Es gibt wohl keinen dienstälteren Vereinsvorsitzenden in Potsdam-Mittelmark. Nach 57 Jahren an der Spitze des GTSV tritt der Senior nicht mehr zur Vorstandswahl bei der bevorstehenden Mitgliederversammlung an. Bis dahin übernimmt Jens Bleicke kommissarisch die Geschäfte.

Eine Ära geht zu Ende

Mit dem Ausscheiden von Roselies und Eberhard Schulze geht für das Grebser Vereinsleben eine Ära zu Ende. Darin waren sich die über 40 Teilnehmer des Seniorenfrühstücks einig, die sich am Donnerstag im Sportzentrum trafen, um dem Ehepaar für seine langjährige ehrenamtliche Arbeit Danke zu sagen. Ortsbürgermeister Willi Insel bescheinigte den Schulzes Zielstrebigkeit, Ausdauer und Fleiß. „Ohne euch hätte es die erfolgreiche Entwicklung unseres Turn- und Sportvereins nicht gegeben“, sagte Insel. Kloster Lehnins Bürgermeister Uwe Brückner schloss sich den Dankesworten an: „Ihr habt großartiges für den Sport und den Verein geleistet. Auf euch konnte man sich immer verlassen.“

Eberhard und Roselies Schulze brachten Generationen von Kindern das Turnen bei. Quelle: Frank Bürstenbinder

Regelmäßig laden die Sportler und die Heimatfreunde die älteren Mitbürger aus Grebs zum Seniorenfrühstück ein. Beide Vereine bestimmen zusammen mit dem Feuerwehrverein das gesellschaftliche Leben in dem Kloster Lehniner Ortsteil. Während der Dorf- und Heimatverein sein Domizil in einem sanierten Dreiseitenhof mit Museum hat, verfügt der Turn- und Sportverein über ein Sportzentrum, das aus einer ehemaligen Gaststätte entstand. Mit Unterstützung der Sportfreunde und der Kommune wurde die Trainingsstätte durch zahlreiche Umbauten nicht nur zur Heimat der Turner und Tänzer. Neben ihnen tummeln sich Tischtennisspieler, Kraftsportler und Radsportler unter dem Dach des Vereins. Dessen Geschichte haben Roselies und Eberhard Schulze fleißig mitgeschrieben.

Von Frank Bürstenbinder