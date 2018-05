Deetz

Bei ihnen konnten Tierfreunde mit Alpakas wandern, vor dem Bullerofen in der mongolischen Jurte Tee trinken, oder nur in Ruhe und Gelassenheit die Natur genießen. Damit ist es leider vorbei. Ulrike und Hartmut Winter haben ihren überregional bekannten Willeminenhof aufgegeben. Die Stellplätze vor dem Eingangstor an der L 86 sind verwaist, auch wenn Schilder immer noch auf die Alpaka- Farm verweisen.

Persönliche Entscheidung

Gegenüber der MAZ sprach Ulrike Winter von einer persönlichen Entscheidung, die sie mit Rücksicht auf die Privatsphäre nicht im Detail kommentieren wolle. Ein großer Teil der Alpakas hat immerhin eine neue Heimat gefunden, wie der Willeminenhof auf seiner Internetseite informiert. Die Anden-Tiere sind jetzt im Arche-Haustierpark auf dem Gelände des MAFZ-Erlebnisparks Paaren zu finden.

In Rietz und Lütte Tiergestützte Aktivitäten mit Alpakas vom Willeminenhof und anderen Tieren gibt es jetzt im Erlebnispark Paaren auf dem MAFZ-Gelände. Termine unter erlebnispark-paaren.de Alpaka-Höfe in Potsdam-MIttelmark gibt es unter anderem noch in Rietz (Regenbogen Alpaka), auf der Alpaka-Farm Nieplitzhof sowie bei den Fläming Alpakas in Lütte. Bei Alpakas handelt es sich um eine domestizierte Kamelform, die aus den südamerikanischen Anden stammt. In Brandenburg werden sie als Farmtiere immer beliebter.

In Paaren setzt Ulrike Winter ihre Arbeit mit den Tieren und sozialen Einrichtungen fort. Zum Beispiel gehörte die Förderschule in Werder zu den ständigen Gästen in Deetz, um dort Naturunterricht abzuhalten. Auf dem MAFZ-Gelände können kleine und große Besucher den Alpaka-Führerschein ablegen, Wanderungen unternehmen und Familiengeburtstage feiern. Auch Seniorenausflüge zu den Alpakas und Guanakos sind möglich.

Landrat Wolfgang Blasig (l.) besuchte 2017 den Willeminenhof. Quelle: Frank Bürstenbinder

„Wir haben unsere Wertschöpfung jetzt in den Kreis Havelland verlegt“, bestätigte Ulrike Winter, die den Willeminenhof in Deetz zusammen mit Ehemann Hartmut führte. Überschattet wurde der Betrieb der in zehn Jahren stetig gewachsenen Anlage am Dorfeingang von einem aktuellen bauordnungsrechtlichen Verfahren, das die Bauaufsicht des Landkreises in Gang gesetzt hatte.

Behörde empfiehlt Bebauungsplan

Grund: Der Willeminenhof befindet sich im Außenbereich von Deetz. Dort waren von den Betreibern Aufbauten und Einzäunungen entstanden, die über das Maß eines landwirtschaftlichen Betriebes im Nebenerwerb hinausgingen. „Der gewerbliche Teil des Betriebes hatte einen solchen Umfang erreicht, dass die baugenehmigungspflichtigen Anlagen und Nutzungen nicht mehr in einem Baugenehmigungsverfahren gelöst werden konnten. In einem Gespräch mit Herrn Winter wurde deshalb empfohlen, gemeinsam mit der Gemeinde einen Bebauungsplan aufzustellen, um die derzeitigen Umstände, aber auch die zukünftige Entwicklung der Alpaka-Farm zu sichern“, teilte Ulf Schilling von der Technischen Bauaufsicht der MAZ auf Nachfrage mit. Eine Räumungsverfügung gibt es definitiv nicht.

Die ersten Alpakas kamen 2006 nach Deetz. Quelle: Heiko Hesse

Die Behörde kam den Betreibern sogar noch einen weiteren Schritt entgegen. Für die Zeit der planungsrechtlichen Aufarbeitung wurde Unterstützung der Bauaufsicht durch Aussetzen des bauordnungsrechtlichen Verfahrens zugesagt. Nach einer ersten positiven Reaktion von Hartmut Winter ist derzeit unklar, ob es für den Willeminenhof in Deetz irgendwann einen Neuanfang geben wird. Winter befindet sich derzeit im Urlaub.

Gemeinde sagt Hilfe zu

Reth Kalsow, Bürgermeister von Groß Kreutz (Havel), bekräftigte auf Nachfrage die Bereitschaft der Kommune, Familie Winter bei der Aufstellung eines Bebauungsplans zu unterstützen. „Es würde mir leid tun, wenn wir diesen bekannten touristischen Dienstleister für immer in unserer Gemeinde verlieren sollten“, so Kalsow.

Von Frank Bürstenbinder