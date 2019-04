Mittelmark

Mittwochnacht lieferte sich ein Audi-Fahrer auf der A2 und der westlichen A10 eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Die Beamten wollten den Wagen, der zwischenzeitlich in Hannover als gestohlen gemeldet worden war, kontrollieren. Der Fahrer reagierte nicht auf die Aufforderung anzuhalten und trat aufs Gas.

Zwischen Groß Kreutz und Phöben stoppte der Wagen unvermittelt und der Fahrer flüchtete über die Gegenfahrbahn in ein Waldstück. Der Streifenwagen konnte dem Audi gerade noch ausweichen und anhalten, für einen nachfolgenden Laster war es zu spät. Er fuhr auf das Polizeiauto auf. Beide Fahrzeuge wurden dabei beschädigt, blieben aber fahrbereit.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Audi-Fahrer in der näheren Umgebung blieb trotz Einsatz des Polizeihubschraubers erfolglos. Die Suche nach dem flüchtigen Audifahrer dauert aktuell an. Die Polizei stellte an dem Audi technische Manipulationen fest, die auf einen Diebstahl hindeuten. Ein Abschleppunternehmen räumte den Wagen von der Autobahn.

Von MAZonline