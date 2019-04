Götz

Auf dem Götzer Berg brennt der Wald. Freiwillige Feuerwehren aus der Gemeinde Groß Kreutz ( Havel) haben am Mittwoch gegen 16 Uhr mit der Bekämpfung der Flammen begonnen. Die Löscharbeiten gestalten sich schwierig.

Zur Galerie Auf dem Götzer Berg brennt es in einem knochentrockenen Kiefernbestand. Die Kameraden haben lange nach dem Brandherd suchen müssen. Die Löscharbeiten gestalten sich in dem unwegsamen Gelände schwierig.

Das Feuer breitete sich in einem Kiefernbestand abseits von befahrbaren Wegen aus. Die Kameraden mussten Schlauchstrecken aufbauen, die von Tanklöschfahrzeugen mit Wasser gespeist werden.

Schlauchstrecken werden aufgebaut. Götz Groß Kreutz (Havel) Quelle: Frank Bürstenbinder

Teilweise schippen Kameraden Erde auf Glutnester. Sie schützen sich mit Masken vor dem beißendem Rauch. Am Brandort ist auch Bürgermeister Reth Kalsow eingetroffen. Erinnerungen an das Dürrejahr 2018 werden wach. Damals brannte es mehrfach auf dem knochentrockenen Bergmassiv. Kalsow sagte der MAZ: „Der heutige Einsatz zeigt, wie dringend wir eine Drohne für die Aufklärung aus der Luft brauchen. Leider kam bislang keine vom Land angekündigte Anschaffung zustande“ Problem: Die Einsatzkräfte verloren rund eine Stunde, weil in dem weitläufigem Waldgelände vergeblich nach dem Brandherd gesucht wurde.

Wald ist knochentrocken

Das Feuer brach etwa 300 Meter von der Stelle aus, wo im vergangenen Jahr ein großer Brand die Kameraden aus allen Ortsteilen mehrere Tage in Atem hielt. Die Ursache für das aktuelle Feuer ist noch völlig unklar. Weil Regen fehlt, ist der Waldboden schon wieder stark ausgetrocknet. Es gilt aktuell die Waldbrandgefahrenstufe 4. Auf das Osterfeuer wollen zumindest die Götzer Kameraden nicht verzichten. Allerdings werden die Flammen am Sonnabend nur in einer Feuerschale zündeln. Die Löscharbeiten auf dem Götzer Berg dauern an.

Von Frank Bürstenbinder