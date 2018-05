Deetz

Der Sportverein FC Deetz und die Gemeinde Groß Kreutz (Havel) haben am Freitagnachmittag zur Einweihungsfeier des neuen Sporthauses am Parkstadion eingeladen. 455 000 Euro stecken in dem Flachbau, der sich an das schon vorhandene Gebäude schmiegt und 40 Jahre alte Container erstetzt. 304 969,23 Euro der Summe stammen von der Europäischen Union, das übrige Geld gab die Gemeinde dazu.

Seit Januar schon ist das Gebäude mit Leben erfüllt. Die neu geschaffenen Räume werden ergänzt durch einen Veranstaltungssaal. Architektin ist die Wusterwitzerin Monika Siemer.

Zur Galerie Das fast 500 000 Euro teure Deetzer Sporthaus ist nun mit einem Festakt seiner Bestimmung übergeben. Bauherr ist die Gemeinde Groß Kreutz (Havel), Nutzer der Sportverein FC Deetz und andere Einrichtungen wie Kita und Sportbund.

Für Vereinschef Dennie Rufflett ist es ein Jahr der Freude. Im Dezember erhielt er den Bundesverdienstorden. Auch das 20-jährige Bestehen des Vereins, der das Leben in Deetz mit prägt, haben die Sportler bereits vor einigen Wochen zünftig gefeiert, um nun auch offiziell darauf mit Bürgermeister Reth Kalsow (CDU) anzustoßen. Von der nun 20-jährigen Geschichte des FC Deetz künden auch die 600 Pokale in den Regalen des Vereinsraums. 230 Mitglieder zählt der Verein.

Es soll ein Haus für Sport und Gesundheit nicht nur für Deetz sein

„Das Haus strahlt in die ganze Gemeinde aus. Es ist ein Sport- und Gesundheitshaus, wie es dringend nötig war“, sagt Franz Herbert Schäfer (CDU), Vorsitzender des Gemeinderates. Bürgermeister Kalsow zeigte sich am Freitag glücklich, „dass wir unser Bauvorhaben beendet haben. Wir haben ja 2012 angefangen zu planen. Ich gönne es den Sportsleuten, die hier organisiert sind. Die Bedingungen haben sich deutlich verbessert“.

Zur Kostensteigerung von 50 000 Euro sagte Kalsow: „Wir sind in der Situation, dass die Baupreise überall explodieren. Das hat uns natürlich sehr weh getan. Wir mussten noch einmal ins gemeindliche Geld fassen.“ Bei der Auslastung des Hauses „ist noch Luft nach oben“, so Kalsow. Schon jetzt nutzen der Kreissportbund, die Kita und die Behindertenhilfe das Sporthaus. Seit neuestem gibt es auch Yogakurse. „Das führt den Gesundheitsgedanken weiter“, sagte Kalsow.

Dennie Rufflett eröffnete am Abend das 14. Deetzer Benefizturnier. Die Einnahmen gehen an den Wünschewagen, der todkranken Menschen letzte Wünsche erfüllt.

Im Winter kam es zum Eklat um das Sporthaus

Im Februar hatte der Deetzer Architekt Chris Rappaport im Kulturausschuss schwere Vorwürfe gegen die Gemeinde im Zusammenhang mit dem Sporthaus erhoben. Er sprach von Korruption und Fördermittelerschleichung. Die Gemeindeverwaltung wies diese Anschuldigungen ebenso zurück wie Michael Mey, Chef der zuständigen Abteilung zur Vergabe der EU-Fördermittel im Landesamt für Ländliche Entwicklung.

Am Freitag sagte Mey auf der Festveranstaltung, mittlerweile habe ihn auch die Staatsanwaltschaft Potsdam um Stellungnahme gebeten. Er habe dieser mitgeteilt, dass die Fördermittel noch nicht abschließend abgerechnet seien. Die Prüfung zur Fördermittelvergabe sei ein zentraler Punkt, so Mey zur MAZ. „Da gucken wir immer ganz genau hin.“ Rappaport wurde von den Gemeindevertretung aus dem Kulturausschuss abberufen.

Von Marion von Imhoff