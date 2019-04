Groß Kreutz

Ein 33 Jahre alter Mann ist am Dienstag gegen 9.40 Uhr auf den neuen Lebensgefährten seiner früheren Partnerin losgegangen. Der offenbar betrunkene Mann versuchte mit einem Werkzeug, auf den 29-Jährigen einzuschlagen. Die Frau ging zwischen die Männer und versuchte, den Angreifer zu stoppen. Der erwischte seinen Rivalen jedoch mit Werkzeug am Hinterkopf. Der Jüngere erlitt eine Platzwunde. Der Täter randalierte anschließend in der Wohnung und zerdepperte Möbel, dann flüchtete er mit seinem Motorrad.

Polizisten lösten eine Fahndung aus. Sie suchten zudem sofort die Umgebung nach dem Täter ab. Dabei konnten sie den 33-Jährigen fassen. Ein Alkoholtest zeigte einen Wert 1,44 Promille. Das Opfer kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Gegen den Mann ermittelt jetzt die Kripo wegen gefährlicher Körperverletzung, Fahrens ohne Führerschein, Trunkenheit im Verkehr und Sachbeschädigung.

