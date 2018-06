Jeserig

Das frühere Jeseriger Pfarrhaus, das seit mehreren Jahren leer steht, könnte künftig als Wohnhaus genutzt werden. Nach Angaben von Pfarrerin Christiane Klußmann interessiert sich eine Berliner Familie für das Gebäude. Diese möchte aus dem unter Denkmalschutz stehenden Gebäude ein Wohn- und Arbeitshaus machen und tanztherapeutische und naturkundliche Praxisräume schaffen. Immerhin 300 Quadratmeter groß ist das alte Pfarrhaus. Doch ob es tatsächlich wieder zum Leben erwacht, ist noch fraglich.

Zwar ist der Gemeindekirchenrat nach Angaben Klußmanns mit den Plänen einverstanden. Geebnet ist der Weg indes noch nicht. So hat die zustimmungspflichtige Oberbehörde, das Konsistorium, Bedenken bezüglich der Vertragsgestaltung. Der Haken liegt in dem idyllischen Pfarrgarten. Konkret geht es um die Höhe des Erbaupachtzinses. In welcher Höhe der fällig ist, hängt auch von der Einteilung des Grundstücks in Bau- und in Gartenland ab. „Ob wir übereinkommen werden, ist nicht sicher“, sagt Christiane Klußmann.

Zwei Pfarrer und eine Pfarrersfrau am Jeseriger Pfarrhaus: Ein Foto aus dem Album der Familie Messerschmidt. Margot Messerschmidt zwischen ihrem Mann Friedrich (l.) und ihrem Bruder, der ebenfalls Pfarrer war. Quelle: privat

So geht die ungewisse Zukunft der Immobilie noch weiter. Über mehrere Jahre hat die Kirchengemeinde versucht, das Gebäude an den Mann zu bringen. Bisher war der Favorit, altersgerechtes Wohnen dort anzusiedeln. Dafür hat der Lehniner Architekt Siegfried Rahl bereits Pläne erarbeitet. Fünf Wohnungen mit Teeküche sollten entstehen. Kostenpunkt: 800 000 Euro. Doch diese Pläne landeten wieder in der Schublade.

Hoher Sanierungsbedarf in den alten Mauern

Fest steht, dass das alte Pfarrhaus einen hohen Sanierungsbedarf hat. Zuletzt lebte dort Pfarrersfamilie Sachse. Das jetzige Pfarrhaus ist ein angemieteter Neubau in der Kirschbergsiedlung in Schenkenberg. Einen Umzug in die alten, maroden Mauern lehnte Familie Klußmann stets ab.

Erbaut wurde das idyllisch neben der Kirche liegende Haus 1820. Noch im vorigen Jahr wuchsen Geranien in Blumenkästen am Fenster. Das Haus stand zwar leer, aber es war nicht verwaist.

Pfarrerin Christiane Klußmann, Quelle: Maloszyk Volkmar

Viele Herzen in der Kirchengemeinde schlagen für das Pfarrhaus. Über Jahrzehnte war es Ort des Konfirmandenunterrichts. So sind viele Menschen noch vertraut mit den Räumlichkeiten. Mehrere Mitglieder der Kirchengemeinde gründeten 2012 einen Förderverein, um Spenden für die Instandsetzung zu sammeln. Eine eigens gebastelte Spardose, in Anlehnung an das Pfarrhaus gebastelt, sollte auch für Familienfeiern ausgeliehen werden können, für den guten Zweck. So kamen etwa zum 100. Geburtstag der inzwischen verstorbenen Margot Messerschmidt 900 Euro zusammen für die Sanierung. Margot Messerschmidt lebte von 1936 bis 1948 dort. Am ersten Weihnachtsfest in Friedenszeiten starb ihr Mann, Pfarrer Friedrich Messerschmidt. Auch das sind Schicksale, die die Jeseriger und andere Mitglieder der Evangelischen Lukaskirchengemeinde mit dem Haus verbinden.

Ein Tropfen auf den heißen Stein

Letztlich löste sich der Verein vor einem halben Jahr resigniert auf. Einige Tausend Euro nur waren zusammengekommen. Die Spenden seien ein Tropfen auf den heißen Stein, sagte Vereinsvorsitzender Joachim Häcker 2017.

Leer steht das frühere Pfarrhaus nun schon fast zehn Jahre. Bis 2009 lebte das Pfarrersehepaar Sachse mit seinen beiden Kindern in dem Haus.

Weitergegeben werden sollte das Gebäude nicht per Verkauf, sondern bisher immer über eine 99 Jahre währende Erbbaupacht.

Von Marion von Imhoff