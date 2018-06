Damsdorf

Einigen Frust schiebt Damsdorfs Ortsvorsteher Kevin Bolz – auch angesichts des bevorstehenden Ortsjubiläums – zum Thema Verkehrsinsel. Das 750-jährige Bestehen des Dorfes feiern die Damsdorfer vom 7. bis 9. September. Angesichts dieses Spektakels, zu dem sich ganz Damsdorf schmücken will, hat Kevin Bolz wiederholt auf den traurigen Zustand der Verkehrsinseln hingewiesen. Eine verdorrte Unkrautbrache bilden die Verkehrsinseln im Zug der Ortsdurchfahrt der L 86. Mit einigem Neid dürften die Damsdorfer auf die Verkehrsinseln im nahen Jeserig an der B 1 blicken. Dort blühen Rosen neben Lavendel, schmucke Gräser bilden auch im Herbst noch einen hübschen Anblick. Auch in der Gemeindevertretersitzung sprach Kevin Bolz das Thema Verkehrsinseln an.

Rosen und Lavendel schmücken diese Verkehrsinsel an der B 1 in Jeserig. Quelle: Marion von Imhoff

Zuständig für die Verkehrsinseln in Jeserig und in Damsdorf ist der Landesbetrieb Straßenwesen. Doch in Jeserig ist diese Aufgabe an die Gemeinde Groß Kreutz (Havel) übertragen worden, wie Behördensprecherin Cornelia Mitschka auf MAZ-Anfrage mitteilte: „Die Pflege der Verkehrsinsel, der Grünflächen und Bäume an der B 1 in Jeserig wurde nach Abschluss einer entsprechenden Vereinbarung an die Gemeinde abgegeben. Das ist leider bisher für die L 86 in der Damsdorf noch nicht gelungen, obwohl die zuständige Straßenmeisterei daran sehr interessiert wäre, weil sie die wünschenswerte regelmäßige Pflege mit eigenem Personal nicht gewährleisten kann.“ Die Straßenmeistereien sind weit über ihre Möglichkeiten belastet, so Mitschka. In Groß Kreutz hat die Kommune die Aufgabe an eine Gärtnerei übertragen. Laut Mitschka hat der Landesbetrieb immerhin bereits Kontakt zur Gemeinde Kloster Lehnin aufgenommen.

Das bestätigt Angela Böttge, Bauamtsleiterin in der Gemeindeverwaltung Kloster Lehnin. „Das Thema Pflege und Unterhaltung der Mittelinseln von Kreisverkehren und Fahrbahnteilern steht insbesondere in der Vegetationsperiode auch für die Gemeinde Kloster Lehnin immer wieder auf der Tagesordnung.“ Da es noch keine Vereinbarung zwischen dem Landesbetrieb als Straßenbaulastträger und der Gemeinde gebe, „nehmen wir Beschwerden zum Anlass, immer wieder Pflege und Unterhaltung der Mittelinseln einzufordern“.

Von Marion von Imhoff