Schenkenberg

Das beliebte Feriencamp der Fußballfabrik von Ingo Anderbrügge macht Station in Schenkenberg. In den Osterferien bietet der SV Empor Schenkenberg mit Unterstützung der Werderaner Firma Promontan das dreitägige Camp an. Teilnehmen können alle fußballbegeisterten Mädchen und Jungen im Alter von 5 bis 15 Jahren, egal ob sie Vereinsmitglied sind, in einem anderen Club spielen oder noch ganz am Anfang stehen.

Die Trainingseinheiten finden vom 23. bis 25. April jeweils zwischen 10 bis 16 Uhr statt und drehen sich um Fertigkeiten wie Dribbling, Passspiel, Torschuss oder um Spielformen. Bei einem gemeinsamen Mittagessen können Trainer und Kinder neue Kräfte sammeln. Erfahrene und lizenzierte Campleiter führen die Trainings nach Richtlinien des Deutschen Fußball-Bundes ( DFB) durch.

In den Herbstferien gastierte das Camp in Werder

Seit 1997 bietet die Fußballfabrik von Ex-Bundesligaprofi Ingo Anderbrügge Veranstaltungen und Camps für Kinder in ganz Deutschland an. Neben den Einheiten auf dem Platz geht es auch im Themen wie Ernährung, Teamgeist, Spielregeln oder Mobbing. Zuletzt fand das Fußballcamp in der Region in den Herbstferien auf dem Arno-Franz-Sportplatz in Werder statt. Trainer aus Werder und Glindow hatten das Team aus Nordrhein-Westfalen unterstützt.

Info: In der Kursgebühr von 125 Euro sind Training, Mittagessen, Wasser, ein Trikot, ein Ball, eine Trinkflasche sowie Teilnehmerurkunde und Medaille enthalten. Anmeldungen sind ab sofort möglich unter www.fussballfabrik.com/termine-anmeldung.

Von Luise Fröhlich