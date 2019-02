Groß Kreutz (Havel)

Ackerbau statt Apfelplantagen. Das ehemalige Obstanbaugebiet zwischen Groß Kreutz, Krielow, Bochow und Derwitz erlebte nach der Wende einen radikalen Strukturwandel. Um nach den massenhaften Rodungen eine artenreiche Flur zu installieren, wurde 1991 ein Lehr- und Versuchsrevier für Niederwild und Naturschutz installiert. Heute sagen sich Fuchs und Fasan in Hecken und Gehölzen gute Nacht, gilt Groß Kreutz als Vorzeigegemarkung für eine erfolgreiche Landschaftsrenaturierung. Damit könnte es vorbei sein. Das Brandenburger Landwirtschaftsministerium stellt seine Förderung 2019 ein.

Überregional bekannt Das Lehr- und Versuchsrevier des Landesjagdverbandes in Groß Kreutz ist überregional bekannt. Selbst Roman Herzog würdigte als Bundespräsident die gelungene Umgestaltung im Sinne der Artenvielfalt mit einer Ehrenurkunde. Das Projekt „Artenreiche Flur“ war 1991 als Interessengemeinschaft gegründet worden. Federführend war zunächst das Landesumweltamt, später erfolgte die Übergabe der Rechtsträgerschaft an den Landesjagdverband. Das Landwirtschaftsministerium hat das Projekt seit 1991 finanziell und ideell unterstützt. Zu den Einzelmaßnahmen gehörten unter anderem die Renaturierung der Krielower Landschaftswiesen sowie Heckenpflanzungen auf vom Land angekauften Flächen.

„Das Projekt ’Artenreiche Flur’ Groß Kreutz ist mittlerweile mehr als etabliert und gefestigt. Stattdessen soll der Fokus auf weitere Beispielreviere im Land Brandenburg gerichtet werden“, bestätigte Hans-Joachim Wersin-Sielaff, Pressesprecher im Landwirtschaftsministerium, auf Nachfrage. In den vergangenen zehn Jahren wurden rund 230 000 Euro aus der Jagdabgabe durch die oberste Jagdbehörde für dieses Projekt bewilligt. Ein Großteil der Mittel seien reine Verwaltungskosten gewesen sein, heißt es aus dem Ministerium. Angeblich sei das Auslaufen der Förderung mit dem Landesjagdverband Brandenburg abgestimmt. Letzterer ist Träger des Reviers.

Eine artenreiche Natur gibt dem Wild Nahrung und Deckung. Quelle: privat

Von einem Aus für das Lehr- und Versuchsrevier will Projektleiter Ole Niemczik gegenüber der MAZ nicht sprechen. „Was über viele Jahre in der Gemarkung Groß Kreutz aufgebaut wurde, wollen wir nicht sterben lassen. Dafür muss die Finanzierung auf andere Beine gestellt werden. Daran wird gerade gearbeitet“, sagte Niemczik, der Vize-Präsident des Landesjagdverbandes ist. Geld wird auch in Zukunft für Heckenpflege, Neuanpflanzungen und Wildäsungsflächen gebraucht. Außerdem haben sich in den vergangenen Jahrzehnten über 1000 Jagdschüler in Groß Kreutz an Demonstrationsobjekten mit der Hege von Niederwild, der Gestaltung von Biotopen und dem Umgang mit Fallensystemen gegen Raubzeug vertraut gemacht – darunter auch Brandenburgs heutiger Ministerpräsident Dietmar Woidtke ( SPD).

Brief an Woidtke

Von Woidtke erhofft sich nun Klaus Mordhorst Unterstützung. Der Groß Kreutzer Jäger war von 1991 bis 2010 Leiter des Projektes „Artenreiche Flur“. Für ihn sei es nicht nachvollziehbar, dass ein erfolgreiches Naturlandprojekt in Frage gestellt werde. In einer Zeit, in der sich Menschen große Sorgen über die Artenverarmung und über das Insektensterben machen, halte er das Infragestellen einer Förderung für unverantwortlich, beklagt sich Mordhorst in einem Brief an den Ministerpräsidenten. Eine persönliche Antwort gab es noch nicht. Dafür reagierte Landwirtschaftsminister Jörg Vogelsänger ( SPD) in diversen Schreiben auf Anfragen ebenfalls eingeschalteter Landtagsabgeordneter mit den selben Argumenten, die auch der MAZ vorliegen. Danach könne eine Förderung aus der Jagdabgabe nur eine Anschubfinanzierung sein. Eine dauerhafte institutionelle Förderung sei rechtlich nicht möglich, so Ministeriumssprecher Wersin-Sielaff.

Auch der Deetzer Pfuhl gehört zur artenreichen Flur. Quelle: privat

Bis zur Klärung einer Weiterfinanzierung der Naturschutzmaßnahmen wird deshalb Stephan Hübner nicht mehr mit dem Traktor ins Lehrrevier fahren. Der Landwirt aus Derwitz hat jahrelang die Wildäcker bestellt, die dem Niederwild Nahrung und Deckung geben. „Eigentlich sollte die Aussaat bald beginnen. Und zwar bevor die ersten Junghasen des Jahres zur Welt kommen“, ist sich Hübner mit der Jagdpächtergemeinschaft einig. Weidmann Mordhorst geht davon aus, dass zur weiteren Aufrechterhaltung des Lehrreviers 11 000 Euro im Jahr nötig wären.

Von Frank Bürstenbinder