Groß Kreutz (Havel)

Die Gemeinde Groß Kreutz ( Havel) wächst alle sechs Wochen um 15 bis 30 Einwohner. Darüber freut sich Bürgermeister Reth Kalsow ( CDU) und verkündet das in jeder Gemeindevertretersitzung, die eben alle sechs Wochen tagt. 8526 Männer, Frauen und Kinder zählt die Kommune mit ihren acht Ortsteilen mit Stand vom 4. Dezember 2018. Das sind 33 Bürger mehr als noch im Oktober des gleichen Jahres. Noch im Jahr 2015 lag die Einwohnerzahl bei 7974 und damit knapp unter der 8000er Marke.

Für Zuzug sorgt auch das neue Wohngebiet in Groß Kreutz an der Birnenstraße direkt an der Bundesstraße 1. Auf den 21 Bauplätzen sind bereits zehn Einfamilienhäuser entstanden. „Das geht dort fix voran“, so Kalsow. Die Erschließung des Neubaugebietes begann im Frühjahr 2017. Es war mit 560.000 Euro die größte Investition der Gemeinde in jenem Jahr.

Baustart in wenigen Monaten geplant

Zu dem Projekt mit dem offiziellen Namen „Wohnen für Generationen“ gehört auch ein geplantes Mehrfamilienhaus mit seniorengerechten Wohnungen. Investor ist der Potsdamer Bauträger Armin Sasse. Er kündigte am Donnerstag gegenüber der MAZ an, den Bauantrag für den Dreigeschosser Ende Januar beim Landratsamt einzureichen. Entstehen sollen 20 barrierefreie Wohnungen, zehn davon mit zwei Zimmern und noch einmal so viele als Ein-Zimmer-Appartements.

Bürgermeister Reth Kalsow (CDU) im Rathaus der Gemeinde Groß Kreutz (Havel) in Jeserig. Quelle: Marion von Imhoff

Armin Sasse investiert eigenen Angaben nach rund 2 Millionen Euro. Er hofft auf einen Baubeginn im Frühjahr dieses Jahres und die Fertigstellung im Herbst 2020. „Wie lange die Bearbeitung des Bauantrages tatsächlich dauert, kann ich nur schätzen.“ Bürgermeister Reth Kalsow hofft, „dass der Investor zügig loslegen kann“.

Gemeinde will auch Wohnraum für Senioren

Sasse hat von der Gemeinde ein 1441 Quadratmeter großes Grundstück gekauft an der Birnenstraße im vorderen Bereich und damit nahe der Potsdamer Straße (B1). Die Gemeinde hat dabei Wert darauf gelegt, dass seniorengerechte Wohnungen entstehen werden.

Zahlen und Fakten zu Groß Kreutz (Havel) Nach dem jüngsten Grundstücksmarktbericht vom 31. Dezember 2017 ziehen die Preise in Groß Kreutz ( Havel) und Beetzsee teils stärker an als im Speckgürtel, wenn auch auf geringerem Niveau. In Götz lag der Richtwert demnach bei 47 Euro. In Groß Kreutz mussten laut Bericht 80 Euro pro Quadratmeter gezahlt werden. In Kleinmachnow lag der Quadratmeterpreis in bester Lage bei 690 Euro. Groß Kreutz ( Havel) hat vor wenigen Jahren die 8000er Marke an Einwohnern überstiegen. Im Entwurf des Leitbildes zur mittlerweile gestoppten Kreisgebietsreform war einst die Mindesteinwohnerzahl von 8000 Bürgern pro Gemeinde vorgeschlagen worden. Als damals die Kommune diese Grenze wieder überstieg, gab es ein Aufatmen im Rathaus und Gemeinderat.

Ins Erdgeschoss kommt eine Gewerbeeinheit. Diese wird laut Sasse angemietet von einem örtlichen Pflegedienst. Dieser werde eine Tagespflege für Senioren dort eröffnen.

Betreutes Wohnen jedoch ist vorerst nicht geplant. „Inwieweit wir das anbieten können, muss noch geklärt werden. Wichtig ist erst einmal, dass alle Wohnungen barrierefrei sind und daher besonders geeignet für Menschen, die zum Beispiel auf Rollatoren angewiesen sind“, sagt der Investor. Das Gebäude wird auch über einen Fahrstuhl verfügen.

Positiv von der Entwicklung überrascht

Über die Entwicklung der Gemeinde Groß Kreutz ist Sasse positiv überrascht. „Als ich nach einem Projekt suchte, war ich anfangs skeptisch. Aber es geht ganz gut voran, ich habe das Gefühl, dass Groß Kreutz eine wirklich gute Entwicklung hat.“ Kalsow sagt, „ Potsdam und Werder sind voll, die Leute müssen weiter rausziehen.“

Tatsächlich gelten die beiden Bahnhöfe in der Gemeinde mit Anschluss in Groß Kreutz und Götz als Pulsgeber der Entwicklung in der Kommune. Auch die Anbindung über die Bundesstraße 1 und der nahe westliche Berliner Ring mit der Autobahn 10 und die gute Erreichbarkeit der Autobahn 2. „Die Leute wollen aus Berlin rausziehen und in Potsdam gibt es die meisten Grundstücke nur noch zu horrenden Preisen. Da ist Groß Kreutz als Lückenschluss zwischen Glindow, Werder und Brandenburg an der Havel super“, so Sasse, dessen Firma in Potsdam sitzt.

Landrat sagt starkes Wachstum voraus

Auch Landrat Wolfgang Blasig ( SPD) prophezeit der Gemeinde Groß Kreutz ( Havel) bekanntlich beste Entwicklungsmöglichkeiten durch den Anschluss an den Regionalexpress nach Potsdam und Berlin. Das ist auch der Grund für die Attraktivität des Götzer Wohngebietes Westlich der Havel, in dem in den vergangenen Jahren ebenfalls viele Einfamilienhäuser entstanden sind. Binnen zehn Jahren hat sich die Bautätigkeit in der Gemeinde Groß Kreutz ( Havel) um 80 Prozent gesteigert.

Von Marion von Imhoff