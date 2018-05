Der Groß Kreutzer Gemeindewehrführer Kristian Titsch hat jetzt mit Steffen Bleich und David Grenz-Amelung zwei Stellvertreter an seiner Seite. Bei der feierlichen Ernennung im Rathaus in Jeserig zeigte sich Titsch hochzufrieden – auch mit der Leistung der ehrenamtlichen Feuerwehrkameraden in Groß Kreutz (Havel).