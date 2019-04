Jeserig

Jetzt ist auch offiziell der Startschuss für das größte Bauprojekt des Jahres in der Gemeinde Groß Kreutz ( Havel) gefallen. Bleibt alles im Plan, soll der komplette Neubau der Kita in Jeserig bis Ende November fertig sein. Bürgermeister Reth Kalsow ( CDU) schippte persönlich in Schlips und Kragen den Zement auf eine frisch befüllte Zeitkapsel.

Mit der Grundsteinlegung sind die Bauherren ein bisschen spät dran. Die Bodenplatte ist bereits seit einigen Wochen fertig, die Außenmauern stehen ebenfalls fast schon komplett. „Die Baufirma konnte früher als geplant beginnen und wir wollten natürlich niemanden ausbremsen“, sagte Kalsow, der jeden Morgen auf dem Weg ins Büro die Bauarbeiten beobachten kann.

Kapazitätsgrenze im alten Haus erreicht

Einen noch besseren Blick haben nur die künftigen kleinen Hausherren. Gleich hinter dem Spielplatz der alten Kita „Bummihaus“ wächst der Neubau. Die Laster brummen vorbei und die Kinder sind begeistert. Die Vorfreude wächst auch bei Kita-Leiterin Peggy Scheer, die mit einigen der acht Erzieherinnen und der Vorschulgruppe bei der Grundsteinlegung dabei war.

„Zurzeit betreuen wir mit unserem Team 63 Kinder“, sagte Scheer. Die Kapazitätsgrenze von 65 Plätzen ist somit fast erreicht. Im neuen Haus werden sich künftig bis zu 100 Kinder tummeln können. Fünf weitere Erzieherinnen kommen ebenfalls dazu. Im Gegensatz zum jetzigen Kita-Gebäude werden alle Räume ebenerdig sein. „Jede Gruppe hat somit einen direkten Zugang zum Außengelände“, sagt die Kita-Leiterin. Und der alte Spielplatz bleibt den Kindern auch erhalten.

Fördermittel vom Land

Die Gemeinde investiert kräftig in ihren Nachwuchs. Insgesamt sind bisher 3.300.000 Euro veranschlagt. „Davon werden 520.000 Euro in die Gestaltung der Außenanlage fließen“, sagte Kalsow. Das Land Brandenburg hat eine Million Euro an Fördermitteln zu den Baukosten beigesteuert.

Die Gemeindevertreter von Groß Kreutz ( Havel), der Jeseriger Ortsbeirat, Projektplaner und Bauleute waren dabei, als Bürgermeister Kalsow zusammen mit Jeserigs Ortsvorsteher Andreas Gohlke die Zeitkapsel für die Grundsteinlegung befüllte. Neben einer tagesaktuellen MAZ, dem Amtsblatt und einigen Münzen wanderte auch der lange erwartete Förderbescheid in die Kupferhülle. „Allerdings nicht das Original, sonst müssen wir den am Ende wieder ausbuddeln“, bemerkte Kalsow.

Einzug innerhalb eines Jahres

Die Kita-Kinder haben für ihren Beitrag zur Zeitkapsel die Buntstifte gezückt und auf einer großen Papierrolle ihre Wünsche für die Gestaltung des neuen Hauses gezeichnet. Die Vorschulkinder, die jetzt so fleißig gemalt haben, kommen allerdings nicht mehr in den Genuss der modernen Kita.

Der Einzug ins neue Haus soll im ersten Quartal 2020 erfolgen. Die zusätzlichen Kita-Plätze schaffen erst einmal Entlastung für die steigenden Bevölkerungszahlen in der Gemeinde, die innerhalb der letzten fünf Jahre um mehr als 500 Einwohner gewachsen ist.

Von Christine Lummert