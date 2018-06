Groß Kreutz (Havel)

Die Grundschule Jeserig wird sich als zweizügiger Standort etablieren, die zweite kommunale Grundschule in Groß Kreutz gilt dagegen als gesicherter ein- bis zweizügiger Standort mit Tendenz zur Zweizügigkeit. Das teilte jetzt Reth Kalsow, Bürgermeister der Gemeinde Groß Kreutz (Havel) im jüngsten Schulausschuss mit.

In der Grundschule Jeserig feiern im Sommer 45 Jungen und Mädchen ihre Einschulung, in der Erich-Kästner-Grundschule in Groß Kreutz sind es 30 Kinder. Die Jeseriger Bildungsstätte kommt vom Raumangebot an ihre Kapazitätsgrenzen. Eine Erweiterung für diese Schule ist schon seit längerem im Gespräch.

Jeseriger Grundschule bietet integrierte Hortbetreuung

In Jeserig bietet die Gemeinde eine verlässliche Halbtagsgrundschule mit integrierter Kindertagesbetreuung an. Verpflichtend und kostenlos ist die Betreuung bis 13.35 Uhr für die Kleinen, für fünfte und sechste Klasse bis 14.30 Uhr. Danach übernimmt der kostenpflichtige Hort, für den die Eltern einkommensabhängig zwischen 10 und 75 Euro im Monat zahlen. Offenbar ist das Konzept sehr beliebt.

Die Kästner- Grundschule arbeitet mit den drei Horten in Groß Kreutz, Deetz und Schmergow zusammen. „Die Groß Kreutzer Schule hat sich auf den Weg gemacht zum Ganztag“, sagte Kalsow. Es müsse gelingen, die Schülerströme gleichmäßiger auf beide Einrichtungen zu verteilen.

Derzeit wird die Turnhalle in Groß Kreutz saniert. Die Baukosten liegen bei 650 000 Euro. Bis zum Ende der Sommerferien sollen die Arbeiten möglichst abgeschlossen sein.

Von Marion von Imhoff