Trechwitz

Die Gemeinde Kloster Lehnin wagt einen neuen Vorstoß zur Entwicklung eines Bebauungsplanes Kastanienallee/ Schenkenberg im Ortsteil Trechwitz. Seit geraumer Zeit streiten sich die Gemeinden Kloster Lehnin und Groß Kreutz ( Havel) um ein Flurstück an der Kastanienallee. Auf der freien Fläche, die zu Trechwitz gehört, soll Bauland für 15 Doppel- und Einfamilienhäuser entstehen. Doch dieses Neubaugebiet würde direkt an den Ort Schenkenberg grenzen und mehrere Kilometer entfernt vom Dorf Trechwitz liegen. Die Gemeinde Kloster Lehnin schlug der Nachbargemeinde deswegen mehrfach einen Gebietsaustausch vor, ist aber bisher jedes Mal gescheitert.

Kloster Lehnin wollte bisher 24.000 Quadratmeter Land haben im Bereich des Kiefernweges in Neu Bochow und das Land an der Kastanienallee dafür eintauschen. Doch das lehnte die Gemeinde Groß Kreutz ( Havel) ab: „Nur Acker gegen Acker“, sagte dazu deren Bürgermeister Reth Kalsow.

Nun hat Kloster Lehnin einen Weg gefunden, die Fläche ohne Gebietsaustausch zu realisieren. Möglich ist das durch die „Aufhebung von geplanten Wohnbauflächen“ in anderen Ortsteilen, sodass das Wohngebiet nicht mehr den Entwicklungsoptionen der Gemeinsamen Landesplanung zuwiderlaufen würde.

Ein Nebeneinander von Gemeinden im Bereich einer Straße sei zudem ebenfalls kein Hinderungsgrund und auch in anderen Orten etwa in Damsdorf im Bereich Bochower Pan und Plantagenweg schon vorhanden, argumentiert Kloster Lehnin. In der jüngsten Gemeindevertretersitzung votierten die Kommunalpolitiker von Kloster Lehnin für die Aufstellung des B-Planes.

Von MAZ