Götz

Die Lage auf dem Götzer Berg ist wieder unter Kontrolle. Feuerwehrleute aus den Ortsteilen der Gemeinde Groß Kreutz ( Havel) war es am späten Mittwochabend gelungen, den Stunden zuvor auf mehreren hundert Quadratmetern ausgebrochenen Waldbrand abzulöschen. Die Forstbehörde organisierte eine Brandwache für die Nacht.

Jörg Dechow von der Oberförsterei Lehnin warnt vor den Brandgefahren bei anhaltender Trockenheit: „Es kann jederzeit wieder losgehen.“ Quelle: André Großmann

Am heutigen Donnerstag wird es eine Nachkontrolle des betroffenen Kiefernbestandes durch die Feuerwehr geben. Dort haben die Flammen einen verkohlten Waldboden hinterlassen.

Bürgermeister bedankt sich

„Ich denke das Feuer ist gut abgelöscht. Unsere Kameraden haben einen tollen Job gemacht“, sagte Reth Kalsow, Bürgermeister von Groß Kreutz ( Havel) der MAZ. In den Dank der Kommune schloss der Bürgermeister ausdrücklich auch die Nachbargemeinde Kloster Lehnin ein. Die Freiwillige Feuerwehr aus dem Klosterort unterstützte die Kameraden vor Ort mit einem Tanklöschfahrzeug.

Die Schläuche auf dem Götzer Berg wurden wieder eingerollt. Quelle: Frank Bürstenbinder

Die Löscharbeiten hatten sich wegen der bergigen Geländebedingungen als schwierig gestaltet. Lange Schlauchstrecken waren nötig, um von einer befahrbaren Zuwegung tausende Liter Löschwasser an den abgelegenen Brandherd zu befördern. Wer nicht an den Strahlrohren stand, hob mit Schippen einen Graben aus, um das Feuer einzudämmen.

Gemeinde will Drohne

Wegen der aktuellen Ereignisse auf dem Götzer Berg denkt die Gemeinde Groß Kreutz ( Havel) nun ernsthaft darüber nach, sich eine Drohne zur Waldbrandaufklärung anzuschaffen. „Wenn Feuerwehrleute in einem unwegsamen Gelände eine Stunde nach dem Brandherd suchen müssen, sollte uns das eine Warnung sein. Die Gemeinde wird sich zunächst um ein Anforderungsprofil für solche Drohnen kümmern“, kündigte Kalsow am Donnerstag an.

Bürgermeister Reth Kalsow: „Unsere Feuerwehrleute haben einen guten Job gemacht.“ Quelle: Marion von Imhoff

Der Wald auf dem Götzer Berg befindet sich ausschließlich in privater Hand. Zahlreiche Eigentümer teilen sich die Flächen. Was genau den Brand ausgelöst hat, ist bis zur Stunde unklar. Der Landesbetrieb Forst hat von Amtswegen Anzeige bei der Polizei erstattet. Hartnäckig hält sich der Verdacht der Brandstiftung. „In diesem Bereich da oben läuft keiner mal so eben rum. Und Pilzsucher sind auch noch nicht unterwegs“, so Bürgermeister Kalsow.

Nach dem Waldbrand warnt der Leiter der zuständigen Oberförsterei in Lehnin, Klaus Dechow, vor der anhaltenden Trockenheit und ihren Folgen in den Forsten. „Der Regen im Winterhalbjahr hat nicht ausgereicht, um die Wasserspeicher aufzufüllen und den Boden mit Feuchtigkeit zu sättigen. Die junge Vegetation am Boden entwickelt sich erst, dafür brennt das Gras vom letzten Jahr um so schneller“, sagte Dechow auf Nachfrage.

Das Feuer war in einem Kiefernhochwald auf dem Götzer Berg ausgebrochen. Es hält sich der Verdacht der Brandstiftung. Quelle: Julian Stähle

Aktuell gilt die Waldbrandgefahrenstufe 4. „Zum Glück war Götz bislang ein Einzelfall in der Oberförsterei. doch es kann jeden Moment woanders losgehen“, warnt der Oberförster. Eine Entspannung der Gefahrenlage auf dem Götzer Berg durch einen Waldumbau sieht der Behördenleiter nicht: „Der sandige Standort ist für Laubbäume kaum geeignet. Wir werden dort mit der Kiefer leben müssen.“ Die Oberförsterei selbst besitzt keine Drohne zur Waldbrandaufklärung. Ein Fluggerät ist im Besitz des Landesbetrieb, dient aber dort zur Beobachtung von Schadinsekten.

Osterfeuer mit Auflagen

Ein flächendeckendes Verbot von Osterfeuern gibt es im Altkreis Brandenburg nicht. Oberförster Dechow mahnte jedoch an, sich an die Mindestabstände zu halten. Kein Feuer darf sich näher als 50 Meter vom Wald befinden. Bei böigen Winden ist das nicht viel. Im Amt Beetzsee verweist Verwaltungschef Guido Müller auf die mit jeder Osterfeuer-Erlaubnis erteilten Auflagen. Generelle Verbote wegen der Trockenheit stehen nicht auf der Tagesordnung. „Wir erwarten, dass jeder Veranstalter die Größe seines Feuers den aktuellen Bedingungen anpasst“, sagte Müller der MAZ.

So hält es auch die Gemeinde Kloster Lehnin. Damit steht auch dem großen Osterfeuer in Trechwitz nichts im Weg. Die Gemeinde hat jedoch auf ihre Homepage soeben den Hinweis gestellt, dass Feuer keinen geringeren Abstand als 100 Meter zum Wald haben dürfen. Zudem solle als vorbeugender Brandschutz die umliegenden Flächen im Vorfeld bewässert werden. Ausreichend Löschwasser soll auch bereit stehen, fordert das Ordnungsamt der Gemeinde. Es appelliert zudem an alle privaten Veranstalter von Osterfeuer, diese trotz Genehmigung dieser Tage nicht abzubrennen.

Die Wusterwitzer Amtsdirektorin Ramona Mayer kündigte am Donnerstagvormittag an, im Laufe des Tages in Absprache mit den betreffenden Wehrführern der Freiwilligen Feuerwehren zu entscheiden, ob die Osterfeuer angezündet werden dürfen.

Von Frank Bürstenbinder und Marion von Imhoff