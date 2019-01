Groß Kreutz

Ein Bahnunfall ereignete sich Sonntagnacht bei Groß Kreutz: Eine Wildschweinrotte versuchte die Gleise zu überqueren, als der Nachtzug NJ 471 Richtung Zürich fuhr. Der Zug erfasste dabei ein oder mehrere Tiere, sodass der Lokführer den Zug anhalten musste. Er schaffte es aber noch, den Bahnhof anzufahren.

Bei einer ersten Inspektion des Zuges stellte der Lokführer fest, dass die Kollision einen erheblichen Schaden an seiner Lok hinterlassen hatte. Ein Metallkonstruktion an der Front war so massiv verbogen, dass eine Weiterfahrt nicht möglich war.

Die örtliche Feuerwehr wurde alarmiert und die Bahnstrecke musste gesperrt werden, da der Zug in Mitten des Bahnhofes auf einem Durchfahrtsgleis zum Halten gekommen war. Erst mit einigen Stunden Verspätung setzte der Zug seine Fahrt fort. Zum Glück mussten die Passagiere nicht aus dem vollbesetzten Zug evakuiert werden.

