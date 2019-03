Groß Kreutz (Havel)

Mit viel Elan von Verwaltung und Arbeitern schreitet der Bau an der neuen Jeseriger Kita voran. Die Bodenplatte ist nun annähernd fertig gegossen. Die ersten Mauern sind hochgezogen. Am 2. April feiert die Gemeinde Groß Kreutz ( Havel) die offizielle Grundsteinlegung für den Neubau für 100 Kita-Kinder.

Die Baustelle liegt direkt hinter dem bisherigen Gebäude der Kita Bummihaus. Auch für diese Investition erhält die Gemeinde Fördermittel.

Der Neubau hat Platz für 40 Kinder mehr. So entlastet der Neubau auch die umliegenden Kindergärten der Kommune. Seit 2016 treibt die Gemeinde Groß Kreutz ( Havel) die Pläne voran.

Im nichtöffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung ging es am Dienstagabend um die Vergabe der Dachdecker- und Elektroarbeiten. Zudem ging es um Heizungs- und Sanitärarbeiten und Estrich- und Trockenbauarbeiten. Der Bau ist das größte Projekt in diesem Jahr in der Gemeinde Groß Kreutz ( Havel). Die Bausumme wird bei etwa 2 Millionen Euro liegen.

Ein weiteres Großprojekt ist der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Krielow. „Wir hoffen, noch im März die Baugenehmigung zu erhalten“, sagte Bürgermeister Reth Kalsow den Gemeindevertretern. Die Hälfte der Bausumme sind Fördergelder des Landes. Mit 377.000 Euro unterstützt das Land die Gemeinde. Der Neubau wird etwa 670.000 Euro kosten. Der Altbau hat keine Zukunft. Abrisspläne bestehen seit vorigem Jahr.

Ein weiteres Bauprojekt in diesem Jahr für die Gemeinde ist die Gestaltung der Außenanlage an der Groß Kreutzer Turnhalle. Kalsow kündigte an, dass versiegelte Flächen dort weichen sollen. Ein Pavillon soll so entstehen, dass Kinder dort auf den Bus warten und dabei die Bushaltestelle im Blick behalten können.

Der Baubeginn an der Landstraße 86 zwischen Damsdorf und Bochow wird Kalsow zufolge im dritten Quartal sein. Die Bäume dort sind bereits gefällt. Wie berichtet, ist es offen, an welchem Straßenabschnitt die Baufirma ihre Arbeiten aufnehmen wird. An der L 86 entstehen in Neu Bochow auf beiden Seiten Gehwege und ein Radweg entlang der gesamten Strecke von Groß Kreutz aus.

Eigentlich sollte es bereits im August vorigen Jahres mit den Bauarbeiten losgehen. Die Strecke ist vier Kilometer lang, die binnen zehn Monaten komplett erneuert werden sollen.

Die Sanierung der extrem schlechten Fahrbahn der L 86 zwischen Groß Kreutz und Schmergow wird indes noch dauern. „Die Infos dazu sind spärlich“, sagte Kalsow. Der für die Sanierung zuständige Landesbetrieb für Straßenwesen habe signalisiert, die Ortsdurchfahrt Krielow 2023 sanieren zu wollen. Im April soll es dazu einen Vor-Ort-Termin mit dem Landesbetrieb geben.

Auch die Polizei weist auf die Dringlichkeit der Sanierung der Holperpiste hin. Auf der Strecke fahren die Lastwagen zur Bauschuttdeponie Deetz. Die Straße sei durch ihre Wellen hochgefährlich, Fahrzeuge könne es dort leicht von der Fahrbahn katapultieren. Darauf weisen die beiden Revierpolizisten für die Region Groß Kreutz ( Havel), Thomas Brolowski und Dietmar Altenkirch. „Das Wurzelwerk beschädigt die Straßen, aber an dieser L 86 gibt es immer nur Flickwerk“, sagt Dietmar Altenkirch.

Seit Jahren kämpfen Bürger , Gemeinde und Kommunalpolitiker um die Sanierung der Holperpiste. Täglich fahren auf der Strecke etwa 150 Lastwagen zur Deponie.

Von Marion von Imhoff