Jeserig

Die sieben Erzieher und 62 Jungen und Mädchen der Kita Bummihaus in Jeserig fiebern dem Neubau des Kindergartens entgegen. Der Bauantrag liegt nach Angaben von Reth Kalsow, Bürgermeister der Gemeinde Groß Kreutz (Havel), bereits beim Bauamt in Teltow, der zuständigen Genehmigungsbehörde. Die Gemeinde hofft auf eine Baugenehmigung bis zum Herbst, „so dass wir noch in diesem Jahr mit dem Rohbau anfangen können und eine Winterbaustelle haben“, sagte Kalsow im jüngsten Schul- und Kitaausschuss. Dann könne in der kalten Jahreszeit der Innenausbau erfolgen.

Geplante Eröffnung ist bei günstigem Verlauf etwa um den Spätsommer 2019 herum. Errichtet wird der Neubau hinter der Gemeindeverwaltung und in direkter Nachbarlage zur derzeitigen Kita. Anfang des Jahres waren 2 Millionen Euro als Kostenpunkt für die Kita geplant.

Die jetzige Kita in Jeserig ist in einem Altbau beheimatet. Quelle: Frank Bürstenbinder

Bisher ist die Kita Bummihaus in einem Altbau untergebracht, der einst auch zu Wohnzwecken errichtet worden war. Auf dem Nachbargrundstück soll nun der Neubau entstehen, so dass auch der bisherige Außenbereich der Kita samt Spielplatz weiter genutzt werden kann. Errichtet wird ein Flachbau mit den Außenmaßen von rund 48 mal 30 Metern. Ein begrünter Innenhof wird für Licht auf dem Flur sorgen. Nach außen hin liegen die Gruppenräume. Es wird vier Krippenräume für insgesamt 40 Kinder geben und fünf Räume für je zwölf Kinder für die Vier- bis Sechsjährigen. Verbunden sind die Räume jeweils mit kindgerechten Bädern. Der Neubau integriert auch einen nach jetziger Planung 72 Quadratmeter großen Bewegungsraum, der einen Zugang zum Innenhof erhalten soll.

Duschen und Toiletten vom Garten aus begehbar

Zwei Duschen sind vom Garten aus erreichbar, damit nach einem gut gelaunten Matschspiel die Kinder gleich mit dem kuschlig warmen Wasser vom Sand und Dreck befreit werden können. Auch zwei Toiletten sollen vom Außenbereich aus begehbar sein, damit die Kinder nicht erst durch das ganze Haus laufen müssen. Der Flachbau bietet Platz für ein Erzieherzimmer und eine Küche, in der das von der Küche der nahen Grundschule gelieferte Essen portioniert werden kann. Kinderrestaurant heißt einer des Speisezimmer.

Raumaufteilung Kita Jeserig: Ein Innenhof liegt inmitten des Gebäudes und spendet Licht für den Flur und weitere Räume. Quelle: Marion von Imhoff

Das derzeitige Gebäude der Kita Bummihaus ist für die Arbeit der Erzieher nicht ideal: „Wir müssen das Geschirr mit dem Mittagessen für die Kinder, die in der zweiten Etage betreut werden, nach oben tragen“, beschreibt Kita-Leiterin Peggy Scheer die derzeitige Arbeitssituation. „Ich arbeite hier seit elf Jahren und bin seit drei Jahren Leiterin“, sagt Peggy Scheer. „Ich habe wirklich schon etliche geeignetere Kita-Gebäude gesehen als unseres.“ Auch die Eltern freuten sich „auf ein neues Haus mit neuen Möbeln für ihre Kinder“.

Auch die Kita-Kinder sind bereits „voller Vorfreude. Sie sind aufgeregt, weil sie verfolgen können, wie das Haus gebaut wird“, sagt Peggy Scheer. Froh ist sie, dass auch schattendspendende Bäume erhalten bleiben und kein Neubau ohne Grün ringsum entsteht.

Von Marion von Imhoff