Bochow

In der Nacht zum Donnerstag ist ein 33-jähriger Mann im betrunkenen Zustand mit seinem BMW in Bochow gegen einen Baum gefahren. Unverletzt ging er nach dem Unfall nach Hause und ließ den stark beschädigten Wagen in der Böschung stehen. Weil der Polizei zunächst nur das verunfallte Auto gemeldet wurde, in dem niemand saß, suchten die Beamten die nähere Umgebung ab.

Im Anschluss fuhren sie zur Anschrift des Fahrzeughalters. Er gab zu, das Auto gefahren und danach nach Hause gegangen zu sein. Die Polizisten nahmen dem 33-Jährigen den Führerschein ab, entnahmen Blutproben und stellten Bekleidung als Beweismittel sicher. Er muss sich wegen dem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und Verkehrsunfallflucht verantworten.

Von MAZonline