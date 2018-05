Grebs

Zwischen Brandenburg an der Havel und Lehnin liegt Grebs. Der Ort ist vor allem Autoliebhabern aus der Region und weit darüber hinaus wegen des Oldtimertreffens ein Begriff. Dicht an dicht drängen sich jedes Jahr am Pfingstsamstag historische Fahrzeuge auf dem Platz hinter einem Dreiseitenhof im Dorfzentrum. Dieser Hof hat jedoch noch einiges mehr zu bieten, als jährlich Oldtimerfreunde in den 700-Seelen-Ort zu locken.

Der ehemalige Gasthof wurde 2002 nach erfolgter Sanierung an den Dorf- und Heimatverein Grebs übergeben. Seit 1995 sammelt und untersucht der inzwischen 70 Mitglieder zählende Verein Exponate. Das sind historische Sachzeugen des Lebens auf dem Lande. Hauptaugenmerk der Sammler ist dabei der Alltag des 19. und 20. Jahrhunderts in der Zauche, einer alten Landschaft zwischen der Havel und dem Fläming.

Zur Galerie Spannende Einblicke in den Alltag längst vergangener Zeiten: Das Heimatmuseum in Grebs zeigt das ländliche Leben des 19. und 20. Jahrhunderts.

Vor diesem Hintergrund entstand in dem historischen Gebäude ein Heimatmuseum, das mit mehreren 100 Ausstellungsstücken besonders umfangreich und thematisch sehr breitgefächert ist.

„Fast wöchentlich bekommen wir Gegenstände angeboten, die auf alten Dachböden oder in Kellern gefunden werden“, sagt Jens Koloska (57), stellvertretender Vorsitzender des Grebser Heimatvereins. „Mittlerweile haben wir gar keinen Platz mehr im Museum.“

Die Dauerausstellung „Das Leben unserer Großeltern“ stellt hier thematisch untergliedert die landwirtschaftliche Kultur und Lebensweise zwischen 1870 und 1950 dar. Landwirtschaftliche Geräte, Produktionstechniken und Alltagsgegenstände sind Zeugen des bäuerlichen Lebens.

Interessante Exponate zu sehen

Der Museumsbereich „Alles um die Knolle“ dreht sich beispielsweise um den Anbau und die Verarbeitung der Kartoffel. Zu sehen gibt es Geräte wie eine Egge von 1800, einen Holzpflug von 1900 und einen „Rüttler“. Diese machen die harte Arbeit auf dem Feld deutlich. Während die Egge den Ackerboden glatt zog und einebnete, nutzte man den Holzpflug, um die Erde aufzubrechen und mit Dung zu füllen.

Der „Rüttler“, eine bis 1950 genutzte handbetriebene Sortiermaschine, ermöglichte nach der Ernte das Aussortieren der nicht nutzbaren Kartoffeln.

Utensilien zum Wurstmachen

Und da auch die ländliche Familie der damaligen Zeit nicht nur Kartoffeln zu sich nahm, ist auch die Schweineschlachtung Teil der Ausstellung. Geräte vom Bolzenschlaggerät bis hin zur Wurststopfmaschine vermitteln den zeitintensiven Prozess der Fleischverarbeitung. Schautafeln zu den verschiedenen Fleischsorten und Hinweise zur Schweinezucht bieten zusätzliches Wissen.

Wem das jedoch zu blutig ist, der darf gerne in einer ländlichen Wohnküche von 1940 Platz nehmen. Zwischen großen und kleinen Details wie historischen Brillengestellen, Waschzuber, Kautabakfässchen und Familienbildern der damaligen Zeit lässt sich beinahe ein Hauch frisch zubereiteter Leberwurst in der Luft wahrnehmen. Besonders der Zustand der Ausstellungsstücke ist dabei beachtenswert. Wenigen der Gegenstände ist ihr teilweise beachtliches Alter tatsächlich anzusehen.

Fahrräder aus Brandenburg an der Havel

Dies gilt auch für den Fahrradbereich der Ausstellung. „Die überwiegend in Brandenburg an der Havel hergestellten Fahrräder wurden allesamt von dem aus Jeserig stammenden Günther Bauch saniert“, sagt Koloska.

Doch auch ein Damenrad der MIFA-Werke von 1952, ein Diamant-Herrenrad mit Anbaumotor von 1950 sowie ein Sportrad des Mailänder Radherstellers Emilo Bozzi von 1925 wirken fabrikneu.

Eine Besonderheit des Museums ist jedoch die komplette Werkstatt eines Holzschuhmachers mit originalen Werkzeugen. Das Gewerbe der Holzpantinenherstellung existiert immerhin seit mehr als 100 Jahren in Grebs. Gut lassen sich hier Verschiedenheiten in der Form des hölzernen Schuhwerks erkennen. Die in Grebs hergestellten Pantinen unterscheiden sich stark von beispielsweise westfälischen Schuhen, die eher an die klassischen Niederländischen Holzschuhe erinnern.

Schulklassen kommen oft ins Museum

Aufgrund dieser Fülle an Stücken sehe man im Heimatverein keinen Grund, die Ausstellung ständig zu wechseln. Das sei bei anderen Museen üblich, um Gäste immer wieder zu locken. „Wir haben ständig neue Gäste im Dreiseitenhof“, erzählt Koloska stolz. „Aber auch Schulklassen aus Lehnin, Damsdorf und Brandenburg zählen bereits zu unseren Stammkunden“. Schülergruppen erhalten zudem ein Extraprogramm.

Nach dem Motto „nicht nur sehen, sondern erleben“ dürfen die Kinder nicht nur an einer Kuhattrappe Milch melken, sondern viele Geräte im Museum mit eigenen Händen ausprobieren. Für die Klassen wird dann auch gerne der Backofen im Hof dem Museum in Betrieb genommen.

„Dann gibt es Streuselschnecken und die Kinder können sich ihr eigenes Gebäck formen“, ergänzt Koloska. Hauptberuflich ist er selbst Bäcker. „Aber natürlich sind alle Gäste immer gerne bei uns gesehen.“

Von Tobias Wagner