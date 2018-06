Groß Kreutz (Havel)

Die Sozialraumkonferenz hat für die Gemeinde Groß Kreutz (Havel) eine Idee wieder ins Gespräch gebracht, die vor zwei, drei Jahren schon einmal von den politischen Gremien diskutiert worden war. Die Rede ist von einem Familienzentrum wie in Lehnin, Wusterwitz und 14 weiteren Standorten im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Im jüngsten Schul- und Kitaausschuss der Kommune zeigte sich Bürgermeister Reth Kalsow (CDU) der Idee gegenüber offen. Es ging bei dem Tagesordnungspunkt um die Vorbereitung der 5. Sozialraumkonferenz.

Gemeinsam mit weiteren Vertretern der Gemeinde hat sich Kalsow ein Familienzentrum in Schwielowsee angesehen, um sich dort nach den Erfahrungen zu erkundigen. Eine der wesentlichen Fragen ist dabei, ob in Groß Kreutz (Havel) ein mobiles Familienzentrum geeigneter wäre, um möglichst viele junge Eltern und Kinder zu erreichen, oder ob ein stationäre Einrichtung in einem der Ortsteile dafür besser wäre. Dabei steht die Erreichbarkeit im Vordergrund.

Im Herbst sollen die politischen Gremien über das Thema beraten

„Wir sind noch auf Ideensuche“, sagte Kalsow dazu am Mittwoch. Er hält es für denkbar, dass im Herbst die zuständigen Gremien der Gemeinde über ein mögliches Familienzentrum diskutieren werden.

Finanziert werden die Familienzentren vom Landkreis Potsdam-Mittelmark in Kooperation mit der jeweiligen Kommune. Potsdam-Mittelmarks Jugendamtsleiter Bodo Rudolph wirbt für Familienzentren. „Wir erleben, dass es bei jungen Eltern einen ganz großen Bedarf dafür gibt. Eltern erzählen uns, dass sie in der Kindererziehung gefestigt werden und wertvolle Tipps erhalten.“ Familienzentren sind Begegnungsstätten für junge Eltern in einer Gemeinde, aber nicht selten auch für die ältere Generation.

Geleitet werden die Einrichtungen von Sozialarbeitern, die Beratungen anbieten, Elterncafés, Spielgruppen und Schwangeren- und Babykurse. Ziel ist es nach Angaben von Rudolph auch, dass sich Eltern untereinander vernetzen können. Elterntrainingskurse und Vorträge zu Gesundheitsfragen etwa von Hebammen bieten die Einrichtungen ebenfalls an. Zugleich ist es ein niedrigschwelliges Angebot für Hilfen bei Krisen oder Sorgen von Eltern.

Von Marion von Imhoff