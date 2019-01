Mittelmark

Unter anderem die Naturgolf-Anlage in Wiesenburg und die Anbieter von Fußball-Golf in Petzow dürfen jetzt einen Förderantrag beim Landesamt für ländliche Entwicklung und Flurneuordnung (LELF) stellen. Insgesamt können 18 Projekte im neuen Jahr auf eine Förderung aus dem Leader-Programm der Europäischen Union hoffen. Die Lokale Aktionsgruppe Fläming-Havel (LAG) hat diese positiv beurteilt.

Dafür standen insgesamt drei Millionen Euro zur Verfügung. Allerdings werden nur 2,7 Millionen Euro ausgeschüttet. Denn das 19. Projekt hätte die vorgesehene Fördersumme überschritten. „Die nicht gebundenen Mittel werden im nächsten Auswahlverfahren mit zur Verfügung gestellt“, erklärt , Heiko Bansen, der Geschäftsführer der LAG.

Als letztes Projekt ist die Sanierung der Außenhaut der IL-18 in Borkheide noch innerhalb des Budgets gelandet. In dem Flugzeug befindet sich das Hans-Grade-Museum. Der Hans-Grade-Verein hat für die Sanierung der Maschine rund 123.000 Euro veranschlagt und hofft auf knapp 93.000 Euro Förderung.

Braucht dringend einen neuen Anstrich: Die IL18-Tango Echo im Hans-Grade-Museum Borkheide kann saniert werden. Quelle: Andreas Koska

Ähnliche Glücksgefühle ergriffen Jens Freidank. Der Vorsitzende des Brandenburger Modellflugvereins möchte einen Teil der Landebahn am Flugplatz in Damelang pflastern. „Das Schreiben ist angekommen“, sagte Freidank und teilte die freudige Botschaft sofort seinen Mitgliedern mit. Die Damelanger Flieger rechnen mit 154.00 Euro Kosten und 115.000 Euro Förderung.

Der Wanderbund indes darf auf einen Zuschuss zu einer Ausbildung für Wanderleiter hoffen. Der Fläming-Kanal mit Sitz in Mals Scheune zu Wiesenburg kann weitere Filme über die Region drehen. Die Rote Villa und das Bahnbedienstetenhaus in Wiesenburg indes dürfen ausgebaut werden und das Cocolab dort die Scheune für Werkstätten herrichten.

In Fresdorf wiederum kann ein kleines Museum entstehen, in Marzahna die Sporthalle saniert werden. Die Borkwalder werden ein Gemeindezentrum errichten und die Buchholzer ihr Dorfgemeinschaftshaus ausbauen können. Auch für den Festsaal auf der Burg Eisenhardt in Bad Belzig, den Ausbau der Kita Ferch, eine Solarthermie-Anlage auf dem Dach des Sportlerheims in Damsdorf und für die Ausstattung des alten Schlosses in Reckahn können Förderanträge gestellt werden. Die Projektträger haben jetzt bis zum 30. Juni Zeit, die Anträge beim Landesamt zu stellen.

Allerdings gibt es auch für nicht berücksichtigte kommunale Projekte noch eine Hoffnung auf Förderung. Da alle Projekte die Mindestpunktzahl erreicht haben, können sie einen Antrag im Rahmen des Programms „Ländliche Infrastruktur außerhalb des Siedlungsbereiches aus der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz“ (GAK) stellen. Dafür haben sie bis zum 18. Januar Zeit. Die LAG hat alle elf verbliebenen Vorhaben befürwortet, darunter den Ausbau der Dorfscheune in Oberjünne.

Insgesamt wurden 44 Anträge bei der LAG eingereicht. Sie hätten zusammen einen Finanzbedarf von knapp zehn Millionen Euro.

Von Andreas Koska