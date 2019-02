In sogenannten Planungszellen sollen Bürger künftig wichtige Entscheidungen der Stadt mitbestimmen – in dem sie sich eine Woche nur einem Thema widmen, von der Arbeit freigestellt sind und bei Erziehung und Pflege Hilfe bekommen – das fordern die Linken in Stahnsdorf. Die CDU erklärte den Vorschlag bereits für lebensfremd.