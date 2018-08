Netzen

Hildegard Biermann kann es nicht lassen. Der Sommer ist heiß und wenn nach dem ersten Frost leckerer Grünkohl auf den Tisch soll, muss jetzt gegossen werden. Ein bisschen die Gießkanne schwingen, das klappte auch mit 99 Jahren noch ganz gut und nach ihrem 100. Geburtstag, den die alte Dame am 22. August zu Hause in Netzen groß im Familienkreis gefeiert hat, wird der Weg wieder in den eigenen Garten gehen.

Geboren ist Hildegard Biermann 1918 als erstes von sieben Kindern in einem Dorf in Niederschlesien. „Mein Vater war dort Schmied, meine Mutter hat sich um die Landwirtschaft gekümmert“, erinnert sich die Jubilarin. Früh im Haushalt und auf dem Feld mithelfen, stand schon damals auf dem Programm und von diesem Grundsatz kann sie sich heute noch nicht trennen. Die klassische Frage, ob es ein Geheimnis für das Erreichen ihres hohen Alters gibt, beantwortet Hildegard Biermann dementsprechend. „Immer Arbeiten und nicht faul sein.“

Mit 18 kam sie nach Brandenburg

In die Mark Brandenburg ist sie mit 18 Jahren gekommen. „Ein Onkel hatte eine Bäckerei in Lehnin und dort habe ich mitgeholfen.“ In unmittelbarer Nähe hat sie ihren Mann Fritz kennengelernt. Im Jahr 1939 wurde Hochzeit gefeiert und das Paar zog nach Netzen unter das Dach der Schwiegereltern. Die beiden Kinder Waltraud und Erhard wurden geboren.

Das Glück währte nur kurz. „Mein Mann ist im Krieg auf der Krim gefallen“, sagt Biermann. Für die junge Witwe mit zwei kleinen Kindern musste es weitergehen. Sie hat weiter bei den Schwiegereltern gelebt und nach dem Krieg Arbeit bei der Post gefunden. „Innen- und Außendienst habe ich da gemacht“, blickt die 100-Jährige zurück.

Lange Zeit hat sie die Poststelle betreut

35 Jahre lang, bis zur Rente, hat sie Poststelle in Netzen betreut. Dazu gehörte die Arbeit hinter dem Schalter mit Briefmarkenverkauf, dem Entgegennehmen von Telegrammen und dem Führen von Postsparbüchern. Sonst war sie mit dem Fahrrad unterwegs und hat Briefe, Zeitungen und Pakete im Dorf verteilt. „Auch im Winter, wenn nicht gestreut war, über vereiste Treppen, denn damals hatte fast keiner einen Briefkasten und die Post wurde von mir direkt ins Haus geliefert“, erinnert sich Biermann.Dafür war die Postfrau immer mitten im Geschehen und wenn gerade Mittagszeit war, wurde sie auch mal zum Essen eingeladen.

Nach Dienstschluss ging die Arbeit im großen Garten weiter. „Früher hat man ja fast nur aus dem eigenen Garten gegessen“, sagt Biermann. Blühende Blumenbeete wurden da nicht gepflegt. „Bohnen und Kartoffeln waren die Spezialität meiner Oma“, sagt Leila Tersch, die zusammen mit zwei weiteren Enkeln, drei Urenkeln und Ururenkelsohn Hugo zum Feiern gekommen ist.

Im Rentenalter hat sich Hildegard Biermann ein paar Reisen gegönnt. „Zu meinen Geschwistern in Westdeutschland.“ Besondere Hobbys pflegt sie nicht, dafür war wenig Zeit, wenn im Leben die Arbeit an erster Stelle steht.

Von Christine Lummert