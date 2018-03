Hohes Wahlergebnis trotz Einzelkandidatur

Beelitz. Bürgermeister Bernhard Knuth (Bürgerbündnis Beelitz) bleibt für weitere acht Jahre im Amt. Bei der Wahl am Sonntag stimmten insgesamt 3996 Beelitzer (93,38 Prozent) für den Amtsinhaber. 238 Wähler sprachen sich gegen ihn aus. Knuth hatte sich als einziger Kandidat für den Bürgermeisterstuhl beworben. Die anderen Parteien und Wahlbündnisse hatten keinen Gegenkandidaten nominiert.

10 392 wahlberechtigte Einwohner der Stadt und ihrer Ortsteile waren in die Stimmlokale gerufen worden. 4317 Beelitzer und damit 41,5 Prozent hatten ihr Wahlrecht wahrgenommen. Für Knuths Wiederwahl hätten mindestens 1600 gültige Ja-Stimmen (15 Prozent aller abgegebenen gültigen Stimmen) ausgereicht.

„Ich bin äußerst glücklich über die Wahlbeteiligung von mehr als 40 Prozent. Dafür, dass die Bürgermeisterwahl mit nur einem Kandidaten nicht an eine andere Wahl gekoppelt war, ist das Ergebnis der Wahlbeteiligung ganz ordentlich“, kommentiert der alte und neue Bürgermeister von Beelitz den Wahlausgang. Zu mehr als 90 Prozent hätten die Wähler mit ihrem Votum dokumentiert, dass die Entwicklung der Spargelstadt, die Knuth gemeinsam mit seinem Verwaltungsteam, den Stadtverordneten sowie den Ortsbeiräten in den Ortsteilen in den vergangenen acht Jahren auf den Weg gebracht habe, weitergeführt werden soll. „Das zeigt, dass die Menschen gern in dieser Stadt Leben und im Großen und Ganzen zufrieden sind“, sagt Knuth.

Wahlhelferin Claudia Uschner aus der Beelitzer Stadtverwaltung (r.) hatte das Briefwahllokal an diesem Sonntag geleitet. Nach der Stimmenauszählung übergab sie die Wahlscheine und -dokumente an Wahlleiterin Heike Michael. Quelle: Martin Müller

Ihm sei wichtig gewesen, seinen Wahlerfolg von 2010 zumindest zu wiederholen, so der 55-Jährige. Damals hatte Knuth knapp 64 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen können. Das aktuelle Wahlergebnis sei für ihn der Beweis, dass er das Vertrauen der Wähler nicht enttäuscht habe. „Ich werde aber auch die Nein-Stimmen nicht ignorieren, sondern mich mit den Argumenten dieser Wähler auseinandersetzen“, verspricht Knuth.

Schwerpunktmäßig will sich der Bürgermeister in seiner zweiten Amtszeit den Ortsteilen widmen. In einigen Dörfern sind Begegnungsstätten geplant, Straßen und deren Beleuchtung sollen erneuert werden. Die Feuerwehr sowie die medizinische Versorgung der Beelitzer steht ebenfalls weit oben auf der Agenda. „Wenn ich meine Amtszeit beende, soll die gesamte Schulsanierung einschließlich Gebäudetausch abgeschlossen und jedem Kind in Beelitz ein Kitaplatz sicher sein“, erklärt Knuth.

Lange feiern konnte der Bürgermeister am Sonntagabend nicht. Schon heute Morgen hat er einen wichtigen Termin, bei dem es auch um die Vorbereitung auf die Landesgartenschau 2022 geht.

125 Wahlhelfer waren am Sonntag im Einsatz Am Wahlsonntag 125 Wahlhelfer im Einsatz. Sie kamen aus der Verwaltung sowie aus den Kitas der Stadt. In den Ortsteilen stellten sich auch einfache Einwohner als Wahlhelfer zur Verfügung. Barrierefreie Stimmlokale richtete der Wahlvorstand erstmals im Hort im Platanenring und in der Kita Am Park in Beelitz ein. Damit sollten noch mehr Wähler persönlich an der Abstimmung teilnehmen können.

Von Heinz Helwig