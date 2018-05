Emstal

Emstal macht am 26. Mai den Anfang im großen Jubiläumsjahr der Gemeinde Kloster Lehnin. Gleich vier Ortsteile können weit in die Geschichte zurückblicken. Die Emstaler teilen sich ihren 825. Geburtstag mit Nahmitz und Michelsdorf. Für Damsdorf liegt die urkundliche Ersterwähnung 750 Jahre zurück. „Bei so vielen großen Festen war es nicht ganz einfach einen passenden Termin für jedes Dorf zu finden“, erklärt der Emstaler Ortsvorsteher Dirk Baatzsch.

Gut das in Emstal ein Datum schon lange etabliert ist. „Das traditionelle Backofenfest findet in jedem Jahr am Sonnabend nach Pfingsten statt und wir haben mit unserem Dorfjubiläum einfach daran festgehalten“, erklärt Baatzsch. Ursprünglich sollte das Fest über das ganze Wochenende laufen. Aber kürzer ist schöner. Das Vorbereitungskomitee, das im September vergangenen Jahres gestartet ist, hat sich auf den Sonnabend beschränkt. Zur großen Party ist vom Kegeln und Preisschießen über Kinderkarussell und Hopseburg bis zu zahlreichen Ständen mit regionalen Produkten alles zu haben, was ein großes Dorffest ausmacht.

Gebacken wird am Sonntag

Musikalisch kommt auch niemand zu kurz. Los geht es am Vormittag ab 11 Uhr zur Festeröffnung mit Blasmusik vom Genthiner Musik-Express, gefolgt vom Gesangsduo Reimann und dem Auftritt eines Showballetts. Wer es klassicher mag, findet sich um 18 Uhr zum Orgelkonzert in der Kirche ein. Getanzt werden darf am Abend zur Musik der Partyband Tor 11. Während am Sonntag für die meisten Emstaler Erholung auf dem Plan stehen wird, heizen die Mitglieder des Backofenvereins noch einmal für einen zusätzlichen Backtag ein und bieten ihre Kugelbrote an.

Für seine Kugelbrote ist der Emstaler Backofenverein überregional bekannt. Am Sonntag nach der Jubelfeier werden die Öfen wieder angeheizt. Quelle: Christine Lummert

Den angestammten Festplatz lässt das Dorf zur Geburtstagsparty links liegen. Verschlechtert haben sich die Emstaler auf keinen Fall. Statt in der Dorfmitte rund um die alten Lehmbacköfen, wird am Badestrand des Emstaler Schlauches gefeiert. Das sorgt nicht nur für eine fantastische Kulisse, sondern ist auch praktisch. „Das Feuerwehrgerätehaus und das Dorfgemeinschaftszentrum stehen am Platz, und neben dem großen Festzelt wird sich auch dort einiges abspielen“, berichtet der Ortsvorsteher.

Feuerwehr stellt Technik aus

Die Kameraden der Feuerwehr bieten Einblicke in ihre Technik. Zugleich läuft eine Fotoausstellung, die das Dorf im Wandel der Zeiten zeigt. „Dafür haben wir einen Aufruf gestartet, der viel Material einbrachte“, sagt Baatzsch. Gleiches gilt für den Bücherflohmarkt.

„Ein Ziel des Bücherverkaufes ist die künftige Weitergestaltung des Geländes am Badestrand“, erklärt Baatzsch. Für das Dorfjubiläum wurde dort schon eine zusätzliche Stromversorgung gelegt. Die Sitzgelegenheiten rund um die Feuerstelle werden ebenfalls noch vor dem Fest in Schuss gebracht. „Das übernehmen die Jäger, die genau wie der Sportverein, die Angler und der Feuerwehrverein an der Vorbereitung beteiligt sind“, erklärt der erfreute Ortsvorsteher, der sich nicht nur auf die alteingesessenen Emstaler verlassen konnte, sondern auch auf einige eifrige Zuzügler.

Von Christine Lummert