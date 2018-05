Lütte

Am Kinderhaus in Lütte geben Handwerker den Ton an. Sind die Kellerabdichtungen erneuert, wird eine Regenwasserversickerung gebaut. Obendrein entsteht eine neue Terrasse. „Sie soll im September fertig sein“, sagt Kitaleiterin Kathrin Franz. Die Krippenkinder sollen später von der Terrasse profitieren. Bis dahin ist es jedoch noch ein weiter Weg. Die aktuellen Bauarbeiten sind nur ein Vorgeschmack auf den für 2019 angekündigten Umbau. Ist der gemeistert, können die Krippenkinder ins Erdgeschoss umziehen und die Terrasse nutzen.

Das Vorhaben wirft schon jetzt seine Schatten voraus – und zwar nicht nur im positiven Sinn. Hat das Lütter Kinderhaus aktuell eine Betriebserlaubnis für 65 Kinder, werden künftig nur noch 55 Plätze zur Verfügung stehen. „Wir sind seit 2017 dabei, die Kapazität langsam abzuschmelzen“, erläutert Franz. Hinsichtlich fehlender Kitaplätze in Bad Belzig und Umgebung löst das bei Eltern ein ungutes Gefühl aus. Schließlich wird das sanfte Abschmelzen dieses Jahr fortgesetzt.

Warteliste mit vier Namen

Damit verbunden muss Eltern, die ihren Nachwuchs gern in die Obhut des Kinderhauses Lütte geben würden, schon jetzt abgesagt werden. Auf der Warteliste stehen aktuell vier Namen. Mehr wird Kathrin Franz auf dem Papier nicht notieren. „Sie wird nicht unendlich weitergeführt“, so die 41-Jährige.

„Unser Wunsch war eigentlich ein Anbau“, ergänzt ihre Stellvertreterin Regina Grüneberg. Sie arbeitet seit 1976 im Haus und hat damit ihr gesamtes Berufsleben dort verbracht. Obgleich der Beginn der Baumaßnahmen nach erfolgter Fördermittelzusage durch die Stadt Bad Belzig angekündigt ist, hoffen die beiden noch auf eine Wunder.

Alles begann mit einem Erntekindergarten 2016 feierte das Kinderhaus am Martinsberg sein 25-jähriges Jubiläum. Die Ursprünge der Einrichtung liegen in den 1950er Jahren. Damals wurde in Lütte ein Erntekindergarten aus der Taufe gehoben. Später folgte die Zusammenlegung von Kinderkrippe und Kindergarten – und der Standort am Martinsberg wurde ausgebaut.

Dass gebaut werden muss, steht wiederum auch für sie außer Frage. „Das Haus ist so, wie es ist, ausgereizt“, sagt Grüneberg. Aktuell werden im Kinderhaus noch 16 Mädchen und Jungen im Alter bis zu drei Jahren und 48 Kinder von drei bis sechs Jahren betreut.

Mit den bevorstehenden Umbauarbeiten setzt die Stadt Bad Belzig vorrangig das Brandschutzkonzept um. Hauptamtsleiter Heinz Friese beteuert, dass man die Reduzierung der Kitaplätze zwar bedauere, darauf aber keinen Einfluss habe. „Sie geht vom Träger aus, dem Verein „Wir“ in Brandenburg. Er will die Arbeitsbedingungen für das Personal verbessern“, so Friese.

Bislang ist noch kein Ersatzquartier für Kinder und Erzieher gefunden, wenn der Umbau beginnt. Quelle: Christiane Sommer

Hartmut Schultz, Geschäftsführer des Vereins, bestätigt das und verweist auf Kita-Qualitätsstandards des Landkreises Potsdam-Mittelmark. Er sagt, dass dem Nachwuchs im Lütter Kinderhaus zu wenig Platz zur Verfügung stehe. Das solle sich mit der Reduzierung der Kinderzahl und einer Neuaufteilung der Räume ändern. Deshalb werden zusammen mit der Umsetzung des Brandschutzkonzepts auch die Sanitäranlagen umgestaltet. Für das Küchenpersonal stehen damit separate Toiletten und für die Erzieher ein Aufenthaltsraum in Aussicht. Zusätzlich wird ein Raum für Einzelförderungen geschaffen.

Während der Bauzeit muss das Haus wiederum komplett leergeräumt werden. Wo die Kinder und Erzieher während dieser Zeit untergebracht werden, steht noch in den Sternen. „Das lassen wir derzeit noch nicht an uns rankommen“, bemerkt Kathrin Franz, die vor zwei Jahren die Leitung übernommen hat. Beide Frauen gehen davon aus, dass für mindestens drei Monate ein Ausweichquartier gefunden werden muss.

Eltern-Kind-Gruppe soll fehlende Plätze abfangen

„Ich hab das schon einmal durch“, bemerkt Regina Grüneberg und erinnert an den letzten Hausumbau 2001. Damals stand als Ausweichquartier noch die alte Lütter Kinderkrippe zur Verfügung. Doch aus der ist zwischenzeitlich ein Dorfgemeinschaftshaus geworden.

232 000 Euro sind nach Aussage von Verwaltungsmitarbeiter Thomas Dick für die Bauarbeiten vorgesehen. 60 Prozent werden durch eine Förderung aus dem Kita-Investitionsprogramm des Landes gedeckt. Die wegfallenden Kita-Plätze glaubt Hartmut Schultz über eine Eltern-Kind-Gruppe abfangen zu können. „Wir suchen zentrumsnah Räume in Bad Belzig“, so der Geschäftsführer, der diesbezüglich auf die erfolgreiche Arbeit einer solchen Gruppe in Brandenburg/Havel verweist.

Von Christiane Sommer