In Werder florieren die Grundstücksgeschäfte

Potsdam-Mittelmark Potsdam-Mittelmark - In Werder florieren die Grundstücksgeschäfte Der Gutachterausschuss des Landkreises Potsdam-Mittelmark legte jetzt den Grundstücksmarktbericht für 2017 vor. Aus diesem geht eine weitere Steigerung der Baulandpreise hervor.

Baustelle An der Chaussee in Werder – in der Blütenstadt floriert der Grundstücksmarkt Quelle: Luise Fröhlich