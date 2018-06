Lehnin

Wäre die Diakoniestation ein Orchester, Jeanette Schmidt wäre die neue Dirigentin. Die 54-Jährige leitet die Diakoniestation und mithin den ambulanten Pflegedienst. Seit 1991 ist sie in der Einrichtung tätig.

Als Jeanette Schmidt dort anfing, hatte sie zwei, drei Patienten am Tag. Zum Team gehörten in den Anfängen vor 28 Jahren ein knappes Dutzend Mitarbeiter. Sie fuhren teils mit Fahrrädern zu ihren Patienten. Heute sind es bald 60 Mitarbeiter, Tendenz steigend, die 200 Menschen umsorgen. Zur Fahrzeugflotte gehören 22 Autos. Zwei neue kommen am Mittwoch hinzu.

Die Frauen und wenigen Männer schwärmen jeden Tag aus und fahren im Schnitt täglich jeweils 15 bis 20 Patienten an. Es sind Männer und Frauen, die aus Kliniken entlassen wurden und auf eine Nachsorge angewiesen sind wie tägliche Spritzen oder neue Verbände. Doch auch für ältere und hilfsbedürftige Patienten ist die Diakonie zuständig, wenn sie einen Auftrag dafür bekommen hat. Auch für einen an Diabetes erkrankten Schüler macht eine der Pflegerinnen jeden Tag Station an einer Schule.

Als Jüngste angefangen und nun die Chefin

Am Sonntag hielt Pfarrer Matthias Blume, Vorstandsvorsitzender des Evangelischen Diakonissenhauses Berlin-Teltow-Lehnin, den Einführungsgottesdienst für Jeanette Schmidt. Sie sei ein „Urgestein“, sagte Blume über die neue Diakonieleiterin. „Als ich angefangen habe, war ich die Jüngste in der Diakoniestation“, erinnert sich Jeanette Schmidt.

Entspannung ist in diesem Job wichtig Jeanette Schmidt wurde in Brandenburg geboren. Sie ist verheiratet und Muttter dreier erwachsener Kinder. Ihre Tochter ist seit zehn Jahren ebenfalls in der Diakonie-Station Lehnin beschäftigt. Um sich vom Stress nicht auffressen zu lassen, strukturiert Jeanette Schmidt ihren Tag in dringend zu Erledigendes und anderes, das noch Zeit hat. „Sonst könnte ich hier jeden Tag bis 20 Uhr sitzen.“ Sie fährt von ihrem Wohnort Rädel jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit und geht häufig schwimmen. Auch das ist ihr Ausgleich. Die sportbegeisterte Frau lädt schon mal die Kollegen zum Frühschwimmen und Mittagsspaziergang ein, damit alle abschalten können vom Job.

Sie löst Veronika Przywara ab, die auf eigenen Wunsch in die zweite Reihe wechselte und als stellvertretende Diakonie-Leiterin nun an die vormalige Stelle von Jeanette Schmidt getreten ist.

Die Diakoniestation Lehnin ermöglicht kranken, alten und teils bettlägrigen Patienten in vielen Dörfern in einem Umkreis von 30 Kilometern um die Klostergemeinde ein Leben zuhause. „Alleine und ohne Team geht es nicht“, sagt Jeanette Schmidt. „Wir sind eine Mannschaft und einer muss vorneweg gehen.“ Da spricht die Spielleiterin, die Dirigentin.

Von der Drogistin und Fernsehverkäuferin zur Altenpflegerin

Zu ihrer ursprünglichen Berufsausbildung liegen Welten. Jeanette Schmidt ist gelernte Drogistin, arbeitete in den 80er Jahren in einem Lehniner Fernsehgeschäft. Als die Wende kam, brach der Betrieb zusammen. Eine Nachbarin war im damaligen Luise-Henrietten-Stift beschäftigt und gewann Jeanette Schmidts Interesse für diese Arbeit.

Die patent wirkende Frau stieg ein, war doch schon zu Kindheitstagen ihr Traum, als Krankenschwester zu arbeiten. Berufsbegleitend machte Jeanette Schmidt über drei Jahre eine Ausbildung zur Altenpflegerin.

Zum Kernbetrieb in Lehnin gehören 32 Mitarbeiter. Vor zehn Jahren kam zwei Wohngruppe für Menschen mit Demenz in Bad Belzig hinzu. Dort leben 18 Mieter in 24-Stunden-Betreuung. Auch die Regionalstelle im Gesundheitszentrum Teltow gehört seit zwei Jahren dazu. Für das Erarbeiten der Dienstpläne, die sich beständig ändern, je nach Bedürfnissen der zu Pflegenden, ist Jeanette Schmidt zuständig. Ebenso für die Gespräche mit den Angehörigen.

Jeanette Schmidt gehört zum Palliativteam

Neben viel Bürokram, der zu erledigen ist, arbeitet Jeanette Schmidt weiter in der Pflege. Sie gehört zu dem Team der Palliativpflege, bei der derzeit fünf sterbenskranke Menschen in Kooperation mit der Jedermann-Gruppe in Brandenburg Beistand erfahren.

Nachtbereitschaft und eine enge Zusammenarbeit mit den Palliativärzten prägen diesen Teil des Jobs. „Wir schenken dem Leben nicht mehr Tage, sondern den Tagen mehr Leben.“

Schmerzbehandlung, Bekämpfung von Übelkeit, stehen im Mittelpunkt. Die Dankbarkeit der Patienten entschädigt Jeanette Schmidt für eine auch kraftzehrende, hochstressige Arbeit.

Von Marion von Imhoff