Görzke

Der Görzker Bürgermeister Jürgen Bartlog sowie Ziesars Amtsdirektor Norbert Bartels haben in einem offenen Brief zur geplanten Schließung der Sparkassen-Filiale in Görzke Stellung genommen. Das Schreiben richtet sich an Potsdam-Mittelmarks Landrat Wolfgang Blasig sowie Bernhard Höving und Christian Ebert von der Mittelbrandenburgischen Sparkasse ( MBS).

In dem Brief äußern Bartlog und Bartels ihr Unverständnis darüber, dass sich die MBS „am infrastrukturellen Kahlschlag ländlicher Räume alternativlos beteiligt“. Einzig wirtschaftliche Aspekte hätten zur Entscheidung, die Filiale zu schließen, geführt. „Das wirkt allen kommunalen Interessen entgegen und lässt alle Beteuerungen, Kundennähe zu wahren, schwer nachvollziehen“, heißt es weiter.

Grundversorgung sollte weiter möglich sein

Bartlog und Bartels sind überzeugt: Die Grundversorgung mit Bargeld und für Überweisungen weiter zu gewährleisten, sollte – mit stark eingeschränkten Öffnungszeiten und in den bisherigen Räumen oder Räumlichkeiten, die die Gemeinde zur Verfügung stellen könne – auch weiterhin möglich sein.

„Da die Gemeinde Görzke durch unverrückbare Kassenvorschriften und Regeln im Umgang mit Bargeld selbst regelmäßige Einzahlungen beispielsweise aus dem Betrieb des Freibades und des Handwerkerhofes tätigen muss, stellt der Verlust jeglichen Bankverkehrs vor Ort auch den Betrieb dieser für Görzke wichtigen Einrichtungen vor weitere Schwierigkeiten“, schreiben Bürgermeister und Amtsdirektor.

Filiale soll zum 30. Juni schließen

Beide appellieren daran, die Entscheidung zur Schließung noch einmal zu überdenken – und sichern für den Fortbestand der Filiale ihre Unterstützung zu. Für konstruktive Gespräche diesbezüglichen seien sie offen.

Wie berichtet, soll die Sparkassen-Filiale in der Breiten Straße zum 30. Juni ihre Türen schließen. Es sei ein Rückgang der Nachfrage vor Ort festgestellt worden, sagte ein Sprecher gegenüber der MAZ. Schon jetzt fände die Mehrzahl der Bargeldtransaktionen der Görzker anderswo statt. Die Entscheidung zur Schließung sei eine Folge einer Überprüfung des Geschäftsstellennetzwerks.

Von Josephine Mühln