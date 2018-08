Lehnin

Die bisherige Jugendreferentin im Kirchenkreis Mittelmark-Brandenburg, Saskia Saaro, geht nach zwei Jahren neue Wege. Die Stelle wird nun nach Angaben von Superintendent Siegfried Thomas Wisch neu ausgeschrieben. Saaro zog 2016 ins Lehniner Pfarrhaus in der Goethestraße und war zuständig für 1700 Jugendliche im Kirchenkreis und den weiteren Aufbau der Jungen Gemeinden, von denen es 19 im Kirchenkreis gab.

Zudem leitete Saaro die Basisjugendarbeit der evangelischen Kirchengemeinde in Lehnin. Aus dem Pfarrhaus ist die 33-Jährige mittlerweile ausgezogen. Seit Anfang August ist die Stelle unbesetzt. Der Kirchenkreis will die Jugendarbeit ankurbeln und setzt viel Hoffnung in die Stelle. „Wir wollen in den Bereich investieren, aber das Problem ist, passende Leute zu finden“, sagte Wisch. Für die Referentenstelle sucht der Kirchenkreis einen Gemeindepädagogen. „Jugendmitarbeiter sind sehr dünn gesät.“ Die Arbeit sei aber sehr wichtig.

Nun arbeitet sie als Religionslehrerin

Saskia Saaro ist nun Religionslehrerin an einer Grund- und einer Förderschule in Berlin-Buckow. Vor neun Monaten kam ihre Tochter auf die Welt. „Für mich waren als Alleinerziehende die Arbeitszeiten nachmittags und abends nicht mehr möglich. Ich hatte niemanden hier an Familienangehörigen, die mich hätten unterstützen können. Ich war dort ganz allein“, sagt die junge Mutter. Nach nur achteinhalb Wochen ist sie nach der Geburt ihres Kindes wieder in den Job zurückgekehrt. Anfangs mit zwölf, zuletzt mit 30 Wochenarbeitsstunden. „Ich habe meine Tochter überall hin mitgenommen.“ In Berlin lebe ihre Familie. „Hier ist alles für mich einfacher“, sagt Saskia Saaro.

Die frühere Jugendreferentin zieht eine gemischte Bilanz: Die Arbeit habe ihr viel Spaß gemacht. „Die Jugendlichen sind toll und haben wirklich eine Förderung verdient.“ Die Jugendarbeit erfahre viel Rückhalt und Unterstützung durch den Kreiskirchenrat. Derzeit werde geplant, die Arbeit der einzelnen Regionen besser aufeinander abzustimmen, damit sich die Angebote ergänzen könnten. „Es besteht die Hoffnung, dass dadurch die Jugendarbeit im Kreis langfristig gestärkt wird.“ Schwierig aber sei es gewesen, Neues einzuführen. „Es ist in vielen Köpfen noch der Satz drin, ,Das haben wir doch schon immer so gemacht’. Das hat mir die Arbeit manchmal erschwert.“

Arbeitszeiten sind nicht familienfreundlich

Auch das Zusammenwachsen des Kirchenkreises sei noch nicht abgeschlossen, sagt Saaro. „Die Fusion des Kirchenkreises ist noch nicht überall in den Köpfen angekommen.“

Ihren Angaben zufolge ist die Zahl der Jungen Gemeinden etwas im Fluss. „Einige haben sich aufgelöst, andere sind neu in Gründung.“ Als Jugendreferentin war sie im gesamten Kirchenkreis unterwegs zu Zeiten, in denen die Jugendlichen ihrer Freizeit nachgehen können und das ist abends und nachmittags.

Von Marion von Imhoff