Jugendweihe in den Kammerspielen

KLEINMACHNOW. . „Angefangen hat alles mit einigen Eltern, die bei uns anriefen und fragten, ob in den Kammerspielen nicht wieder Jugendweihen stattfinden können“, berichtet Carolin Huder vom Vorstand der „Kulturgenossenschaft Neue Kammerspiele eG“. Für die Fränkin – Carolin Huder ist in Erlangen geboren und konfirmiert – war dies im ersten Moment eine überraschende Anfrage, wie sie einräumt. Doch ihr Entschluss stand schnell fest: „Natürlich freuen wir uns, wenn wir bei unserer Arbeit in den Kammerspielen auch Wünsche aus der Bevölkerung aufnehmen können – unser Konzept sieht genau dies ja ausdrücklich vor.“

Die Eltern hatten zuvor ihr Glück in Potsdam versucht. Doch die diesjährige Jugendweihe im Thalia-Kino, von der Awo ausgerichtet, war bereits ausgebucht, berichteten die Familien. In der Region Kleinmachnow, Teltow und Stahnsdorf wiederum gebe es derzeit keine Angebote.

„Die Eltern wollen für ihre Kinder eine schöne Feier, die den Schritt ins Erwachsenenleben markiert. Und darum werden wir uns bemühen, das kriegen wir hin“, ist sich Huder sicher. „Es wird ein schönes Fest in den Kammerspielen geben, mit Musik, einem kleinen Programm und natürlich einer dem Anlass angemessenen Festrede“, sagt Huder.

Dabei will die Kulturfrau, die auch Geschäftsführerin beim Berliner Kulturstandort Heimathafen Neukölln ist, auch auf den Erfahrungsschatz der mittlerweile 117 „Kulturgenossen“ zurückgreifen. Die unterstützen den Betrieb der Neuen Kammerspiele seit Herbst vergangenen Jahres. Ab 1. Februar treffen sich die 13- bis 14jährigen Jugendlichen dann alle zwei Wochen zu Jugendstunden. Huder hat bereits Ideen, kann sich etwa Exkursionen in interessante Betriebe vorstellen. „Mich interessiert vor allem, was die jungen Leute selbst für Wünsche und Vorstellungen haben. Gemeinsam werden wir uns auf den Weg machen.“ Der endet mit dem eigentlichen Festakt am 4. Mai. Dann kommen Familien, Verwandte und Freunde in den Kammerspielen zusammen.

„Da das Angebot einer Jugendweihe in den Kammerspielen noch ganz frisch ist, ist der Kreis noch klein“, sagt Huder. „Weitere Teilnehmer sind herzlich willkommen.“ (Von Konstanze Wild)