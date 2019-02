Damsdorf

Der Kachelofen im Haus von Elfriede Neute war schon einmal außer Betrieb genommen. Jetzt sorgt er wieder für wohlige Wärme in der guten Stube. Wirklich gebraucht wird er nicht mehr, denn gleich zu Beginn der 1990er Jahre wurde eine Ölheizung eingebaut.

Heute funktioniert der Kachelofen im Damsdorfer Elternhaus von Fred Neute nach dem Prinzip der Übergangsjacke. „Wenn die Temperaturen im Herbst langsam kälter und im Frühling wieder wärmer werden, nutzt meine Mutter für die kühlen Stunden ihren Kachelofen“, sagt Neute und demonstriert gleich, wie er das gute Stück seit seinen Kindertagen gerne genutzt hat. Mit auf dem Rücken verschränkten Händen ganz nah an den wohltemperierten Kacheln stehen, funktioniert auch ohne Ofenbank. „So mit zehn, zwölf Jahren waren mein Bruder und ich auch beim Heizen gefordert. Das war jeden Tag, nachdem wir aus der Schule nach Hause kamen, unsere Aufgabe“, erinnert sich Neute.

Ein Kachelofen für vier Zimmer

Während woanders noch Holz und Kohle in jeden Raum geschleppt werden mussten, ging das im Haus der Neutes wenigstens ein bisschen einfacher. „Der Ofen wurde im Zuge des gesamten Hausbaus zu Beginn der 1960er Jahre gesetzt und hat gleich vier Räume beheizt“, sagt Neute. Oben zwei und unten zwei. Echte Kachelofen-Gemütlichkeit war allerdings nur in der guten Stube im Erdgeschoss zu erleben. Die beigen Kacheln hat der Ofensetzer Zülke aus Göhlsdorf in die richtige Form gebracht. „Eine große Auswahl an Farbe und Formen hatte man damals nicht, aber wir waren zufrieden“, sagt Elfriede Neute. Das auffälligste Detail sind kugelförmigen Füße des Kachelofens.

In den übrigen drei Zimmern gab nur jeweils zwei Klappen. „Aus der einen strömte die Wärme, die andere diente zur Luftzirkulation“, erklärt Fred Neute das Prinzip des Warmluftofens, der noch heute seinen Dienst tut.

Ofen mit Zufallsfund gefüttert

Angefeuert wird immer noch auf dem Flur. Die Ofentür liegt praktischerweise gleich gegenüber vom Kellerabgang, wo früher die Kohlen lagerten. So machte das tägliche Heizen weniger Dreck im Haus. Im Bad musste sich die Familie allerdings noch mit einem extra Badeofen behelfen, um das Wasser auf angenehme Temperatur zu bringen. „Das war damals so und eigentlich schon ein Fortschritt. Frühere Generationen mussten mit einer einfachen Waschschüssel zurecht kommen“, sagt Elfriede Neute.

Heute nutzt sie eigentlich nur noch Holz für das Feuer in ihrem Kachelofen. „Vor ein paar Monaten haben wir aber ganz versteckt in einem Lagerraum noch ein paar Säcke mit Kohlen gefunden. Die waren noch aus DDR-Produktion“, sagt Fred Neute. Inzwischen ist der Zufallsfund aber schon im Ofen verschwunden.

Am Kachelofen werden die Neutes auch in Zukunft festhalten. Erst kürzlich wurden mit Hilfe des Schornsteinfegers die Roste im Inneren ausgetauscht. Und wenn bei der neueren Technik der Ölheizung mal ein Sensor ausfällt, muss trotzdem niemand frieren.

Von Christine Lummert