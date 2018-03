Kaum Interesse

BORKHEIDE. d. Lediglich eine Bürgerin, die Bürgermeisterin Angelika Schulz sowie eine Gemeindevertreterin und zwei Mitarbeiter der Brücker Amtsverwaltung waren der Einladung zur Diskussionsrunde gefolgt.

Gemeindevertreter Martin Köhler (Bündnis 90/ Die Grünen), der den Bürgerhaushalt einst initiiert hatte, bedauerte auf MAZ-Anfrage, dass der Termin nicht mit der Gemeindevertretung abgestimmt worden sei und er deshalb nicht an der Beratung teilnehmen konnte.

Dabei wollte die Verwaltung Investitionsmaßnahmen in einem Umfang von rund 617 000 Euro vorstellen. Darunter fallen unter anderem Ausgaben zum Grundstücksankauf des Flugplatzgeländes und der geplante neue Farbanstrich für das IL-18- Flugzeug auf dem Gelände, in dem das Hans-Grade-Museum untergebracht ist.

Zudem sind Investitionen in die Grundschule, in den Jugendklub sowie in Gemeindestraßen und deren Beleuchtung zu diskutieren gewesen. Allein der Ausbau der Ringstraße ist mit 320 000 Euro eingeplant. Als im vorigen Jahr die Planung angekündigt wurde, gab es Proteste der Anlieger. In der Beratung des Bügerhaushaltes spiegelten sich diese nun nicht wider.

Angesichts der geringen Resonanz bei der Vorberatung wird der Haushalt in der nächsten Sitzung der Gemeindevertreter wohl beschlossen werden, ohne das Borkheider Bürger auf die Prioritätensetzung Einfluss genommen haben. Diese Mitbestimmung bietet die Gemeindevertretung den Borkheider Bürgern seit mehreren Jahren an. (Von Andreas Koska)