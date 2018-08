Lütte

Wenn Marla, Bela, Tim, Anakin, Nick, Theo, Hannes, Hannah, Martha, Joel, Marleen, Lina, Zoey und Jayden am heutigen Montag zum ersten Mal in die Schule gehen, sind nicht nur deren Eltern in Gedanken bei ihnen. „Ich werde auch an sie denken, ganz fest“, sagt Regina Grüneberg. Über fünf Jahre hat sie die Mädchen und Jungen im Lütter Kinderhaus des Vereins „Wir“ betreut. Jetzt sind aus den 14 Räubern der „Räubergruppe“ Schulkinder geworden.

„Das war meine letzte Gruppe, die ich bis zur Einschulung begleitet habe“, verrät die dreifache Mutter und dreifache Oma, die im kommenden Frühjahr in den Ruhestand gehen wird. 42 Berufsjahre liegen hinter ihr.

Ursprünglich Kinderkrankenschwester gelernt

Am 1. März 1976 hatte Regina Grüneberg, damals 20 Jahre jung, in der Lütter Kinderkrippe ihren ersten Arbeitstag. Die gelernte Kinderkrankenschwester war damals bereits Mutter eines einjährigen Sohnes. Weil in Belzig keine Wohnung zu finden war und Ehemann Herbert zu jener Zeit auf Montage arbeitete, war die viel gepriesene Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Realität schwer zu leben.

So kam es, dass die junge Mutter ihren Arbeitsplatz im Krankenhaus aufgab und in ihrem Heimatdorf Lütte eine Anstellung als Krippenerzieherin annahm. Anfangs nur für drei Stunden täglich – doch bald sollte mehr daraus werden. „Wenn ich daran zurückdenke“, beginnt die 63-Jährige in ihren Erinnerungen zu kramen und erzählt von den Anfangsjahren der Kinderbetreuung im Dorf.

1984 Leitung übernommen

In Ermangelung von Sanitärräumen ging es mit den Töpfchen noch quer über den Hof. Besser wurde es, als 1979 ein Krippenneubau bezugsfertig wurde. Regina Grüneberg hatte damals bereits eine Zusatzausbildung zur Krippenerzieherin absolviert und übernahm 1984 die Leitung der Einrichtung. Nach der Wende, 1992, wurden Kinderkrippe und Kindergarten zusammengelegt.

Die Krippenkinder zogen zu den Vorschulkindern in das Kinderhaus in der Briesener Straße, das sich heute in Trägerschaft des „Wir“-Vereins befindet. Wieder hieß es, dazuzulernen. Was im Bereich der Vorschulpädagogik bis gestern noch als richtig galt, stand plötzlich auf dem Prüfstand. „Dass Kinderkrippe und Kindergarten nach der Wende im Dorf Bestand hatten, war gut. Wir hatten Glück, dass sich viele Menschen für den Bestand der Einrichtungen engagiert haben“, fasst die Erzieherin ihre Erlebnisse der Wendezeit zusammen.

Bank mit Namen aller Kinder

Daheim an den Wänden erinnern Fotografien an Kinder, die Regina Grüneberg durch die Vorschulzeit begleitete. Die 14 Räuber und deren Eltern, die sich vor einigen Wochen von ihr verabschiedeten, taten dies auf andere Art. Sie schenkten der 63-Jährigen eine Bank, die die Namen der Kinder und die Inschrift „Reginas Bank“ trägt.

„Sie wurde von der Feuerwehr zu mir nach Hause gefahren“, erzählt die Beschenkte strahlend. Auch sie verabschiedete sich nicht mit leeren Händen: Jedes Kind erhielt ein paar selbst gestrickte Socken. „Im letzten Sommer hatte ich schon mit dem Stricken angefangen“, verrät die Lütterin.

Auf das Abschlussfest in der Kita folgte sogar noch eine dreitägige Abschlussfahrt nach Blossin (Dahme-Spreewald). „Das war wunderschön, für uns alle.“ Und wenn Grüneberg in den Ruhestand wechselt, haben die einstigen Räuber ihr erstes Schulhalbjahr auch schon gemeistert.

