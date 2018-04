Opernprojekt in den Neuen Kammerspielen - Alte Musik für junge Leute

Die „Papa-Binnes-Jazz-Band“ spielt am Samstag im Bürgersaal des Rathauses Kleinmachnow auf. Die älteste Jazz-Formation der ehemaligen DDR ist mit ihren Oldtime-Standards, kommerziellen Titeln in Dixieland-Bearbeitung, Blues- sowie Swingtiteln zu einer Legende in der Jazz-Szene geworden. Die Band feiert im nächsten Jahr ihr 60-jähriges Bestehen.