Kleinmachnow

Für den Kauf von 30 Tablets inklusive Zubehör, Tablet-Wagen und Docking-Stationen hat Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst ( SPD) am Freitag dem Weinberg-Gymnasium in Kleinmachnow knapp 38 000 Euro übergeben. Die Fördermittel stammen aus dem Schulentwicklungsprogramm „medienfit_sek I“, an dem sich das Gymnasium seit dem Schuljahr 2018/19 beteiligt. Parallel zu dieser Förderung begleitet das Landesinstitut für Schule und Medien (Lisum) Berlin-Brandenburg die Schulleitung und die Lehrer und berät sie über zwei Jahre lang bei ihrer Arbeit. Speziell ausgebildete Schulberater unterstützen die Schule ebenfalls.

An dem Programm nehmen 50 weiterführende Schulen in öffentlicher und freier Trägerschaft teil. Die Schulen sollen innovative, didaktische Konzepte und Unterrichtsentwürfe für das Lernen mit und über Medien erarbeiten und umsetzen. Im Rahmen des Programms stellt das Land Brandenburg insgesamt rund zwei Millionen Euro für Umbauten und Ausstattung zur Verfügung, die der Medienbildung an weiterführenden Schulen dienen. Dazu gehören beispielsweise der Aufbau einer W-Lan-Struktur, mobile Endgeräte zur Nutzung durch die Schüler, interaktive Tafeln und Kameras.

Das Weinberg-Gymnasium sowie die Eigenherd-Grundschule in Kleinmachnow nehmen zudem als einzige im Landkreis Potsdam-Mittelmark am bundesweiten Projekt „Leistung macht Schule“ teil. Inhalt und Ziel dieses Projektes sind die wissenschaftliche Begleitung des Schulbetriebs sowie die Erkennung und Förderung besonders begabter Schüler. Im Land Brandenburg beteiligen sich insgesamt neun Schulen an diesem Projekt.

Von Heinz Helwig