Kleinmachnow

Die geplanten Maßnahmen gegen die Brandenburger Wildschweinplage sind umstritten, vor allem die Fallenjagd und den Einsatz von Pfeil und Bogen lehnen viele Tierschützer ab. Gleichzeitig fordern Anwohner in Stahnsdorf und Kleinmachnow, dass endlich etwas gegen die Wildschweine unternommen wird. Beim MAZ-Talk „Wildschweine im Ort – und nun?“ sollen am Dienstagabend in Kleinmachnow Lösungen mit Experten und Zuhörern diskutiert werden.

Auf dem Podium sitzen fünf Experten: Der Bürgermeister der Gemeinde Kleinmachnow, Michael Grubert ( SPD), der Vorsitzende der Jagdgenossenschaft Stahnsdorf-Kleinmachnow, Hubertus Welsch, der Verwalter des Südwestkirchhofs, Olaf Ihlefeldt, sowie die Wildtierexperten Egbert Gleich (Kompetenzzentrum Eberswalde) und Hans-Dieter Pfannenstiel (emeritiert). Es moderiert Anna Sprockhoff, Leiterin der MAZ-Lokalredaktion.

Hier können Sie den Talk ab 19 Uhr als Livestream sehen:

Live aus dem Rathaus Kleinmachnow: Der MAZ-Wildschwein-Talk Gepostet von MAZonline / Märkische Allgemeine am Dienstag, 12. März 2019

Alles zum Thema Wildschweine lesen Sie in unserem MAZ-Special und in unserer Facebook-Gruppe zum Thema Wildschweine.

Von MAZonline