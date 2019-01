Kleinmachnow

Bereits am Donnerstag war laut der Polizei auf dem Schulgelände am Schwarzen Weg in Kleinmachnow ein Tütchen mit weißem Pulver in einem Gebüsch gefunden worden. Da man vermutete, dass es sich um Rauschgift handelt, wurden die Behörden informiert. Ein Schnelltest ergab, dass es sich dabei um Amphetamine handelte. Die Substanz wurde daher sichergestellt und eine Anzeige gefertigt.

Von MAZonline